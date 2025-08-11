Karina Banda habla de lo difícil que fue frenar su proceso para embarazarse

Karina Banda vivió momentos de dificultad cuando decidió parar el proceso de fecundación in vitro con la intención de quedar embarazada. Luego de varios días de haber tomado la decisión, la presentadora de televisión decidió hablar del tema en el programa Desiguales, transmitido por Univision.

“Yo creo que parte del error que yo cometí fue dar por hecho de que yo iba a ser mamá y me iba a embarazar porque uno piensa, ya está haciendo el doctor el tratamiento, me van a transferir el bebé, todo va a estar bien y cuando no es el resultado que tú esperas, te das cuenta de que por más que venga un doctor y te implante un embrión, si Dios no quiere, no va a ser”, indicó.

La mexicana dijo que se ha guardado muchos detalles, pero que su historia no ha sido fácil. Sin embargo, ha buscado la manera de seguir adelante.

En la conversación con sus compañeras, indicó: “Es fuerte ver un resultado positivo y luego enterarte que no. El Día de la Madre me pegó muy fuerte, pensé en todas las mamás que han perdido su bebé, pensé en todas las que sueñan en ser mamá y no han podido”.

Además, reveló que en el proceso dejó de ser ella. “Me estaba poniendo grosera, incluso aquí en el trabajo”.

Esta fue una oportunidad para que recibiera el apoyo de sus compañeras, como Adamari López, quien vivió una situación similar. “Cuando me dio el cáncer yo quería tener mi bebé y no había podido, pasé también por mi proceso de fertilidad, que fue también duro en su momento”, contó.

Mónica Pasqualotto también intervino y destacó el rol que tienen las mujeres: “Uno no domina el cómo y el cuándo, pero si cada día tienes esa sensación por dentro, algo va a pasar”.

Sigue leyendo:

· Karina Banda revela cómo superó los problemas de comunicación con Carlos Ponce

· Karina Banda está vendiendo su primera casa propia en Miami

· Karina Banda recuerda lo que aprendió en la pandemia y cómo le ayudó a superarse