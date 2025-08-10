Cristiano Ronaldo no para tras marcar doblete en amistoso [Video]

Las vacaciones que recientemente disfrutó el delantero portugués Cristiano Ronaldo no lo distrajeron de su meta de continuar marcando goles a los 40 años, luego que este domingo marcara los dos goles del Al-Nassr durante un partido amistoso de pretemporada ante Almería.

Mira todos los partidos de la Leagues Cup con el MLS Season Pass por Apple TV (no Apple TV+)

La competitividad que caracteriza a Cristiano Ronaldo se puso de manifiesto cuando el atacante Sergio Arribas marcó apenas al minuto 6′ para darle ventaja al Almería. Con la desventaja en la pizarra, pisó el pie en el acelerador y once minutos más tarde puso la paridad.

Con el balón por derecha Sadio Mané recibió un balón cerca del punto penal y este cedió para el Bicho, que con un disparo rastrero batió al guardameta rival Andrés Fernández.

⚽ | هدف متكتك! 🤩

كريستيانو رونالدو يُكمل الجمالية بإسكان الكرة في الشباك، هدفًا أولا للنصر 💛#النصر_الميريا pic.twitter.com/YmC4XqyIO5 — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) August 10, 2025

Pero el hambre de Cristiano no se detuvo ahí porque al 39′ convirtió un penal que él mismo se fabricó al driblar al aprovechar un balón suelto de Fernández y ser derribado en el área. Con el dejó ganando al equipo y se retiró en el entretiempo.

⚽ | الهدف الثاني للنصر – كريستيانو رونالدو#النصر_الميريا pic.twitter.com/d0B9jGEJE9 — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) August 10, 2025

Para la mala fortuna del Al-Nassr, dos dianas de Adrián Embarba permitieron al Almería cerrar la pretemporada con una victoria y sentenciar la primera derrota de la pretemporada para el Al-Nassr.

Con el doblete Cristiano Ronaldo ya suma cinco goles en lo que va de pretemporada, posterior a que hace un par de días disputara un amistoso ante Rio Ave y marcara triplete.

Sigue leyendo: