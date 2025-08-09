Eva Longoria revela el motivo por el que invirtió en Rayos de Necaxa

La reconocida actriz, modelo y empresaria Eva Longoria se convirtió en noticia durante el año 2021 tras formar parte de la compra de los Rayos de Necaxa de la Liga MX por parte de inversionistas NX Football, grupo que adquirió el 50% de esta institución y en la que también se encuentran otras personalidades como Kate Upton, Justin Verlander, Mesut Özil, Ryan Reynolds, Rob McElhenny, entre otros; mientras que la otra mitad se encuentra en manos de Ernesto Tinajeto.

Durante una entrevista ofrecida para Mediotiempo, la también directora de cine estadounidense decidió revelar los motivos por los que este grupo de inversionistas se mostró interesado en invertir en los Rayos y especialmente en la Liga MX con la finalidad de llevar a este club directo a un título de campeón.

“Me encanta Aguascalientes, siempre que estoy aquí me siento en casa, sobre todo en un estadio tan bonito. Soy parte de un grupo de inversionistas (NX Football) y fueron ellos quienes me compartieron el valor de la Liga MX y el número de mexicoamericanos que ven la liga mexicana en los Estados Unidos. Sentimos que es una liga infravalorada, hay tanto talento, aficionados, equipos legendarios como el Necaxa. Así que pensamos que era una idea inteligente invertir en la Liga MX”, expresó.

“Cuando analizamos a los distintos equipos nos enamoramos de la historia del Necaxa, lo antigua que es, la tradición que tiene, sus propietarios son familia y tuvieron su gran etapa de conseguir campeonatos. Así que queríamos encontrar un equipo al cual le pudiéramos inyectar capital y verlo crecer hasta alcanzar de nuevo el campeonato. Luego decidimos documentarlo porque creímos que sería una buena historia. Quiero usar mi plataforma y mi voz para poner el reflector en las personas que trabajan aquí y mejorar la imagen del Necaxa”, agregó Longoria en sus declaraciones.

La actriz aseguró que el público no entiende todavía el gran impacto que posee la Liga MX en el mercado internacional debido a la gran cantidad de hinchas que se encuentran en cualquier parte del mundo; sostuvo que esto representa un alcance de valor que le permite a los equipos estar conectados en todas partes del planeta.

“La gente no entiende el impacto que tiene la Liga MX, hay tantos aficionados alrededor del mundo. Estaba en España en un mercado y había una aficionada del Necaxa. El alcance del futbol mexicano es grandioso y el impacto que tiene en Estados Unidos también, así que al tener un pie en Estados Unidos y otro en México, pensé que yo era la persona perfecta para contar esta historia”, resaltó.

Inversión en México

Eva Longoria finalizó sus declaraciones hablando sobre las diferencias que existen de invertir en equipos de México con los de Estados Unidos (esto porque es también propietaria del Angel City FC de la National Women’s Soccer League); sostuvo que existen muchas diferencias como la pasión y el sentido de pertenencia por el fútbol que todavía no se refleja en suelo estadounidense.

“En México es totalmente diferente, el fútbol aún es algo nuevo en los Estados Unidos. Así que estar en un país donde el fútbol es un idioma, independientemente de quién eres o tu clase social, si eres aficionado del Necaxa eres familia. Entonces adoro que en México sea una tradición que prácticamente naces en el equipo al que vas a apoyar el resto de tu vida. El fútbol es más intenso y competitivo en México, el talento aquí es increíble, me emociona ver billar a estos jóvenes talentos en el terreno de juego”, concluyó.

