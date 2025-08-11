NFL sugiere cambiar protocolos de seguridad en estadios tras tiroteo en Nueva York

El tiroteo ocurrido el mes pasado en la sede de la NFL en Manhattan, Nueva York, ya ha generado repercusiones. De acuerdo con la agencia de noticias ‘The Associated Press’, la National Football League sugirió reforzar las medidas de seguridad en las instalaciones de los equipos y la liga.

La recomendación se hizo a través de un memorando que se envió a todos los equipos el pasado viernes. Ahí, se detallaron tres propuestas para revisar y cambiar los protocolos de seguridad.

Estas nuevas alternativas serán analizadas en una reunión especial de la liga el próximo 26 de agosto. “En momentos como estos, recordamos que la seguridad no es una función secundaria. Es fundamental”, dice parte del comunicado.

¿Cuáles son las tres recomendaciones de la NFL para cambiar en los protocolos de seguridad?

Deberán realizarse evaluaciones de amenazas actualizadas en cada instalación de equipo y de la liga para poder identificar riesgos. También, presencia de oficiales armados en las instalaciones de los equipos y de la liga, siempre que los jugadores o miembros del personal estén presentes.

Asimismo, control de armas para cualquier persona que busque ingresar a una instalación de equipo o de la liga. Además, uso de detectores de metales y escáneres de rayos X para bolsas, similar al proceso para obtener entrada a los partidos.

“El comité reconoce que estos cambios afectarán las operaciones diarias y requerirán una inversión de tiempo, coordinación y recursos”, indicó el memorando.

“Sin embargo, no hay prioridad más alta que la seguridad de nuestros jugadores, entrenadores, personal y todos los que trabajan en y alrededor de nuestras instalaciones”, añadieron.

Atentando contra la NFL

Shane Tamura era un trabajador de un casino en Las Vegas. Fue el autor de un tiroteo masivo ocurrido el 28 de julio de 2025 en un rascacielos de Manhattan, Nueva York, que alberga oficinas de alto perfil como la sede de la NFL.

El ataque dejó cuatro personas muertas, incluido un policía fuera de servicio, y varios heridos. Tamura, de 27 años, se suicidó en el lugar.

Tamura tenía años buscando ayuda médica para combatir el intenso e insoportable dolor de cabeza que lo aquejaba desde que jugaba fútbol americano de preparatoria en el sur de California.

Por este motivo se cree que hubiese podido tener encefalopatía traumática crónica, una enfermedad común en este tipo de deportes por los constantes golpes en la cabeza. Esta afección solo puede diagnosticarse póstumamente.



