Pee Wee, exvocalista de Kumbia Kings, fue arrestado por conducir ebrio

Pee Wee, excantante de grupos como Kumbia Kings y Kumbia All Starz, fue arrestado por conducir en estado de ebriedad DWI (Driving While Intoxicated), por sus siglas en inglés.

El domingo pasado, Irvin Salinas Martínez, nombre real del intérprete, fue detenido en Edinburg, Texas, cerca de las 10 de la noche.

De acuerdo con el periodista Carlo Uriel, que tuvo acceso directo al expediente legal, confirmó que este es el segundo arresto por la misma causa del intérprete de ‘Chiquilla’.

#ULTIMAHORA 🚨 | Les puedo confirmar que el cantante PeeWee fue arrestado nuevamente bajo el cargo de conducir en estado de ebriedad al rededor de las 10:00 pm del día de ayer domingo 10 de agosto de 2025 en Edimburg Texas



— Carlo Uriel (@SoyCarloUriel) August 11, 2025

El primero ocurrió en enero de este mismo año, cuando la Oficina del Sheriff del Condado de Hidalgo lo detuvo y, tras pasar 14 horas en custodia, salió libre al pagar una fianza de $1,500 dólares.

Tras obtener su libertad, Pee Wee ofreció una entrevista con el programa ‘Ventaneando’, donde además de admitir su “irresponsabilidad”, también aseguró que estaba “arrepentido” y que no volvería a suceder.

“En la madrugada me arrestaron y pasé unas horas, creo que fueron un total de 11 a 12 horas en la cárcel, nunca me había pasado. Me dieron la posibilidad que firmes por ti mismo y aceptes que vas a asistir a la corte en 30 días, que va a ser lo que va a suceder”, declaró.

“Obviamente, estoy arrepentido, apenado. No es el mensaje que quiero dar a la juventud, al público en general. Con el corazón en la mano, estoy aquí dando la cara“, agregó.

Según reportes, los abogados del también músico se encuentran analizando la posibilidad de que Pee Wee salga lo más pronto posible de prisión bajo fianza. Sin embargo, con este nuevo arresto, la situación de Pee Wee podría complicarse, sobre todo porque ya tiene antecedentes recientes, algo que en Texas no se toma nada a la ligera.

Cabe señalar que por el momento, Pee Wee no ha hecho ninguna declaración pública sobre lo ocurrido.

