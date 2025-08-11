window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-network'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

¿Qué incentivos ofrece ICE para atraer a candidatos mayores?

El zar fronterizo Tom Homan explicó que quienes tengan más de 55 años y no puedan portar armas podrán desempeñar funciones administrativas o de inteligencia

La iniciativa busca atraer a candidatos desde los 18 años. Crédito: Pablo Martinez Monsivais | AP

Por  El Diario

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos anunció que eliminó el límite máximo de edad para quienes deseen unirse al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. La medida permite que personas mayores de 40 años puedan integrarse a la agencia, antes limitada a un tope de 37 años.

Tom Homan, zar fronterizo de la Casa Blanca, respaldó la decisión en declaraciones a la prensa.

“Antes el límite era de 37 años, ahora personas mayores de 40 pueden unirse a nosotros. Es excelente, yo tengo 63 años”, dijo.

Asimismo, explicó que quienes tengan más de 55 años y no puedan portar armas podrán desempeñar funciones administrativas o de inteligencia.

Esta modificación forma parte de una campaña masiva de contratación impulsada por la administración del presidente Donald Trump, con el objetivo de sumar 10,000 nuevos efectivos a la Patrulla Fronteriza.

La iniciativa busca atraer a candidatos desde los 18 años.

ICE cuenta este año con el presupuesto más alto de su historia, que incluye incentivos para reclutas, como bonos de hasta $50,000 dólares, pago de horas extras y aumentos salariales para quienes posean experiencia militar o policial.

Homan agregó que hay un gran interés en estos puestos por parte de exmilitares, policías, funcionarios y antiguos agentes, lo que evidenciaría la receptividad a la campaña de contratación.

Durante los primeros cinco meses del gobierno de Trump, según datos oficiales, la Patrulla Fronteriza detuvo a 109,000 inmigrantes, superando en un 120% las cifras registradas en el mismo periodo del año anterior.

