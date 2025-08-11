¿Qué incentivos ofrece ICE para atraer a candidatos mayores?

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos anunció que eliminó el límite máximo de edad para quienes deseen unirse al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. La medida permite que personas mayores de 40 años puedan integrarse a la agencia, antes limitada a un tope de 37 años.

Tom Homan, zar fronterizo de la Casa Blanca, respaldó la decisión en declaraciones a la prensa.

“Antes el límite era de 37 años, ahora personas mayores de 40 pueden unirse a nosotros. Es excelente, yo tengo 63 años”, dijo.

Asimismo, explicó que quienes tengan más de 55 años y no puedan portar armas podrán desempeñar funciones administrativas o de inteligencia.

Esta modificación forma parte de una campaña masiva de contratación impulsada por la administración del presidente Donald Trump, con el objetivo de sumar 10,000 nuevos efectivos a la Patrulla Fronteriza.

La iniciativa busca atraer a candidatos desde los 18 años.

ICE cuenta este año con el presupuesto más alto de su historia, que incluye incentivos para reclutas, como bonos de hasta $50,000 dólares, pago de horas extras y aumentos salariales para quienes posean experiencia militar o policial.

Homan agregó que hay un gran interés en estos puestos por parte de exmilitares, policías, funcionarios y antiguos agentes, lo que evidenciaría la receptividad a la campaña de contratación.

Durante los primeros cinco meses del gobierno de Trump, según datos oficiales, la Patrulla Fronteriza detuvo a 109,000 inmigrantes, superando en un 120% las cifras registradas en el mismo periodo del año anterior.

