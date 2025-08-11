window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-network'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Quiénes recibirán pago directo del Seguro Social esta semana

Esta semana reciben su pago del Seguro Social quienes nacieron entre el 1 y el 10, pero algunos verán reducciones por pagos en exceso

Los próximos depósitos programados incluyen el viernes 29 de agosto.  Crédito: Hugo Flores F | Shutterstock

Por  Raúl Rodríguez Cota

Esta semana, la Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) enviará el primer pago del mes de agosto a un grupo específico de beneficiarios. Sin embargo, algunos podrían recibir menos dinero debido a recortes por pagos en exceso que la agencia busca recuperar.

La SSA informó que comenzará a retener el 50% del beneficio mensual a quienes recibieron pagos indebidos y aún no han iniciado su reembolso.

Un informe de febrero de 2025, elaborado por la Oficina del Inspector General de la SSA, reveló que entre los años fiscales 2020 y 2023 se entregaron $13,600 millones de dólares en pagos en exceso.

Aunque no se detalló cuántas personas resultaron afectadas, el 75% de esos casos se debió a que los beneficiarios no informaron cambios que impactaban su elegibilidad, como ingresos adicionales, jubilaciones o mejoras en su condición médica que eliminaban una discapacidad previamente declarada.

De acuerdo con el calendario oficial, este miércoles 13 de agosto recibirán su pago quienes nacieron entre el día 1 y el día 10 de cualquier mes del año.

El resto de los beneficiarios lo recibirán en fechas posteriores: el miércoles 20 de agosto tendrán sus pagos quienes nacieron entre el día 11 y el día 20, y el miércoles 27 para quienes cumplen entre el día 21 y el día 31.

En el caso de los beneficiarios de Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI, por sus siglas en inglés), el pago de agosto se envió el viernes 1 de agosto.

Los próximos depósitos programados incluyen el viernes 29 de agosto (correspondiente a septiembre de 2025), el miércoles 1 de octubre, el viernes 31 de octubre, el lunes 1 de diciembre y el miércoles 31 de diciembre.

Para 2026, las fechas confirmadas son el viernes 30 de enero y el viernes 27 de febrero.

