Retiro de chocolates de Neuhaus: riesgo por alérgeno no declarado

La empresa Neuhaus Chocolates NV de Vlezenbeek, BÉLGICA, anunció un retiro voluntario de chocolates Belgian Chocolate Moments Smurfs ‘Popping Milk Chocolates with Cookies’, por un alérgeno no declarado en la etiqueta, distribuidos en cinco estados, incluyendo Nueva York.

Los detalles del reporte de retiro fueron informados por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) en su sitio web, donde especifican que el ingrediente no declarado en la etiqueta es el trigo, uno de los nueve alergenos causante de la mayor parte de intoxicaciones alimentarias en Estados Unidos.

Las personas alérgicas o con sensibilidad severa al trigo cuando consumen en contacto con el alimento tiene generan una reacción alérgica grave o potencialmente mortal.

¿Lo que debe saber del producto retirado del mercado?

Según las estimaciones, solo se vendieron 150 paquetes de chocolates con el ingrediente no declarado en la etiqueta. Crédito: Neuhaus | Cortesía

Los chocolates se distribuyeron entre el 21/07/2025 y el 04/08/2025 en cinco estados del país en las tiendas Neuhaus de Nueva York, Virginia, Maryland, Pensilvania, Washington D. C. y a través de la tienda web de Neuhaus.

El producto fue envasado en empaque blanco con la etiqueta de la marca y una imagen ilustrativa de un Pitufo elaborado de chocolate, lleva impreso los códigos 80108690 y 80108763 con fecha de vencimiento el 13/01/2026.

La descripción del producto indica en el empaque “The Belgian Chocolate Moments Smurf’s “Popping Milk Chocolates with Cookies”.

El problema se detectó durante una inspección interna, cuando encontraron un producto con trigo en envases que no revelaban la presencia de trigo.

Esto originó una investigación que determinó que el problema se debió a una combinación excepcional de circunstancias en las que el sistema de planificación de recursos empresariales (ERP) no incluyó el alérgeno en el envase.

Sin embargo, el producto no tuvo mayor alcance por tratarse de un reciente lanzamiento y el corto periodo de venta, solo se han vendido 150 unidades.

Aunque no hay reportes de personas enfermas por el consumo de los chocolates Pitufos, se insta a los consumidores que compraron el producto a verificar la información del retiro y en caso afirmativo, evitar su consumo, descartarlo o regresarlo al lugar de la compra.

