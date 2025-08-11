Clarissa Molina disfruta de concierto de Bad Bunny en Puerto Rico

Clarissa Molina, presentadora dominicana de televisión, disfrutó el fin de semana de uno de los conciertos que el reguetonero Bad Bunny dio como parte de su residencia musical en Puerto Rico.

La co-conductora del programa El Gordo y la Flaca se mostró muy feliz por vivir esta experiencia, que se ha convertido en uno de los fenómenos musicales del año.

En un video que compartieron en la cuenta en Instagram del show de entretenimiento mostraron lo bien que la pasó la ex reina de belleza, al bailar y cantar algunos temas del Conejo Malo. “Clarissa Molina se gozó el concierto de Bad Bunny en Puerto Rico”, escribieron en la descripción del material.

Algunos usuarios han reaccionado a esta publicación con mensajes como: “Ella siempre feliz hermosa, Clarissa”, “Y Benito no la invitó a la Residencia, donde presenta su gran show, concierto con artistas invitados”, “PR está de moda”.

Otros escribieron: “Ella aguantando las ganas de perrear como es, pero debe mantener la compostura”, “Eso que viva el ritmo, que se note la alegría, sin parar”.

La nueva residencia de conciertos de Bad Bunny, titulada “No Me Quiero Ir de Aquí”, ha transformado el Coliseo de Puerto Rico en un punto de encuentro para figuras del espectáculo y el deporte.

El concepto del show, que evoca una fiesta casera con un escenario que simula una casa, ha creado una atmósfera íntima que ha atraído a celebridades de distintos ámbitos. Estrellas como LeBron James, Ricky Martin, y el futbolista Kylian Mbappé han sido vistos disfrutando de la energía y el espectáculo.

Ahora, Clarissa Molina ha querido aprovechar la oportunidad para divertirse y demostrar lo mucho que le gusta el reguetón del famoso boricua.

