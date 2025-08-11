Wendy Guevara habla en Desiguales del video que le filtraron: ‘Me he sentido bajoneada’

Wendy Guevara, ganadora de La Casa de los Famosos México en su primera temporada, estuvo como invitada en el programa de televisión Desiguales, en el que habló de la extorsión que sufrió luego de que le robaran su teléfono.

“Les doy saludos antes que nada, las extraño y las quiero mucho. Me he sentido bajoneada porque la gente se burla y se juega con todo lo que me sucedió, pero ahorita estoy en un reality, conduciendo, por Vix, entonces yo aunque me sienta mal, le tengo que dar la cara a la gente”, explicó.

La creadora de contenido dijo que la robaron en una carretera y que cuando vieron que tenía algunas prendas decidieron llevarse su teléfono.

Informó que hay una investigación para determinar quién la robó y además filtró su video íntimo.

Wendy Guevara dijo que los delincuentes comenzaron a mandarle contenido que había grabado y fue así como le pidieron dinero. “Le mandaron las fotos y videos a mi mamá, a mi papá, entonces fue ahí cuando me sentí muy mal”, indicó.

Karina Banda, una de las conductoras del show, le envió palabras de solidaridad, pues entiende que el tema de la familia es muy fuerte.

Ante esto, la youtuber dijo que lamenta que también hayan hackeado su cuenta en Instagram y colgado el video. “Mi error fue depositarles dinero para que no lo subieran y conforme les deposité me querían pedir más y más”, sostuvo.

La mexicana se mostró bastante afectada por toda esta situación y por eso, recibió algunas palabras de aliento de parte de las conductoras de Desiguales, quienes le tienen mucho cariño, sobre todo luego de que estuvo varios días en el programa como presentadora invitada. “Te queremos mucho”, le decían sus colegas.

Sigue leyendo:

· Wendy Guevara habla del video íntimo que le filtraron

· Wendy Guevara habla sobre su miedo tras un robo y la amenaza a su privacidad

· Wendy Guevara defiende a Belinda tras insulto de Adrián Marcelo