Con tantas ventajas para sus socios, Costco se ha convertido en un lugar donde ahorrar y obtener beneficios adicionales es más fácil de lo que parece. Más allá de las promociones visibles, existen estrategias que los compradores experimentados aplican para maximizar su presupuesto. Desde servicios exclusivos hasta programas poco conocidos, estos métodos pueden marcar la diferencia en cada visita.

7 consejos para ahorrar en Costco que los compradores recomiendan ampliamente

Reservar viajes con Costco Travel

Muchos socios aprovechan este servicio para planear vacaciones con importantes beneficios. Los descuentos pueden sumar cientos de dólares e incluyen noches adicionales, comidas sin costo y créditos para consumo. Estas ventajas no suelen encontrarse en otros métodos de reserva, lo que lo convierte en una opción preferida para viajes completos.

Actualizar la membresía a nivel ejecutivo

Si las compras en Costco son constantes y de alto valor, este cambio de membresía ofrece un retorno notable. Incluye un 2% de reembolso anual y beneficios exclusivos en servicios como el programa de compra de autos. La inversión extra se recupera rápidamente si se utilizan todas sus ventajas.

Aprovechar el programa “Comprar más, ahorrar más”

Cuando se necesitan varios artículos de alto precio, como electrodomésticos o muebles, este plan aplica descuentos progresivos según la cantidad adquirida, que van de $100 a $400. Es una forma de ahorrar más en compras grandes o compartidas.

Revisar el catálogo de Costco Next

Este programa conecta a los socios con proveedores externos que ofrecen precios especiales en marcas reconocidas de fitness, cosmética, equipaje y más. Es un beneficio poco visible, pero con gran potencial para encontrar productos de calidad a precios reducidos.

Explorar las ofertas de Costco Connection

El boletín mensual digital ofrece promociones que abarcan desde tecnología y mejoras para el hogar hasta ropa y despensa. Los socios reciben las ofertas directamente en su correo al inicio del mes, lo que permite planificar mejor las compras.

Consultar el folleto de ahorro instantáneo

Cada mes, Costco lanza un conjunto de rebajas en productos esenciales y gourmet. Desde artículos de limpieza y café, hasta bebidas funcionales y carnes premium, este folleto es clave para aprovechar precios especiales sin esperar a eventos mayores.

Comprar autos mediante el programa especial para miembros

Con precios ya negociados con concesionarios autorizados, este servicio facilita la adquisición de vehículos nuevos o usados. Además, existen incentivos por tiempo limitado que alcanzan hasta $1,250 para miembros ejecutivos en marcas seleccionadas.

