Clientes de Costco deben tener cuidado con este costoso error

Para muchos, obtener una membresía de Costco es la puerta de entrada a grandes ahorros y productos únicos. Sin embargo, para los nuevos clientes, la experiencia puede volverse abrumadora y, en algunos casos, costosa si no se toman ciertas precauciones al planificar la visita.

Uno de los errores más comunes que cometen los nuevos socios es acudir a la tienda en el momento menos conveniente: el fin de semana. Así lo relató un usuario reciente de la red social Reddit, quien confesó: “Error de principiante. Fui a Costco un sábado por la mañana”.

Su publicación generó numerosas respuestas de miembros experimentados que coinciden en que los sábados y domingos son, con diferencia, los días más caóticos.

Las razones son evidentes. Muchas personas no tienen un Costco cerca de casa y solo pueden organizar su compra en días libres.

Además, durante los fines de semana es cuando más se ofrecen las populares degustaciones gratuitas, lo que atrae a más clientes y llena los pasillos.

El problema no es solo la aglomeración. Las largas filas y la dificultad para moverse entre los pasillos pueden llevar a compras impulsivas o apresuradas, incrementando el gasto final.

Expertos en compras recomiendan que, si el horario laboral lo permite, se elija acudir entre semana y preferentemente a primera hora de la mañana, justo cuando abre la tienda.

Aunque esto signifique perderse las muestras gratuitas que suelen colocarse más tarde, la experiencia será más tranquila, con menos competencia por estacionamiento y sin tener que maniobrar con el carrito en pasillos abarrotados.

Cabe recordar que Costco ya había tomado medidas para reducir la saturación, como limitar el acceso a sus áreas de comida exclusivamente a socios desde el año pasado, buscando descongestionar estacionamientos y áreas comunes.

Evitar las horas y días pico no solo mejora la experiencia de compra, sino que también permite explorar mejor el almacén, comparar precios y tomar decisiones de compra más conscientes, logrando así el objetivo principal de la membresía: ahorrar dinero.

