Adolescente de Nuevo México sonríe en foto policial tras ser acusado de matar a un conductor de Uber

Un adolescente de 18 años fue detenido en Albuquerque, Nuevo México, tras ser acusado de matar a un conductor de Uber en un ataque aparentemente motivado por el estrés.

El sujeto, identificado como Sheliky Sánchez, fue esposado en la madrugada del jueves en la casa de su novia, ubicada en Albuquerque. La denuncia penal detalla que el joven, supuestamente perturbado, decidió acabar con la vida del conductor de Uber, Joseph Andrus, después de un día estresante.

La policía apuntó que Sánchez le pidió a su novia que solicitara un Uber alrededor de la 1:00 a.m., y le dijo que “su amigo tiene un auto para él y que va a ir a buscarlo”.

Foto: Centro de Detención Metropolitano

Secuencia del robo y crimen

El conductor fue hallado muerto cerca de las 3:00 a.m. con múltiples disparos, señalaron documentos oficiales obtenidos por el Albuquerque Journal. La víctima recibió un disparo al estilo ejecución al costado de la carretera, sin que su vehículo estuviera visible en ese momento. Posteriormente, Sánchez habría robado el Ford Escape negro del conductor y condujo hasta la casa de su novia.

Durante su interrogatorio, Sánchez negó en principio haber estado involucrado y afirmó que había dormido toda la noche. También insistió en que no había tomado un Uber ni utilizado sus propios recursos para pagar por el auto, alegando que lo compró con efectivo a otra persona sin saber que pertenecía a Andrus.

Sánchez admitió finalmente haberle disparado al conductor para “desahogarse”, y explicó que actuó con premeditación para “desquitarse (de su estrés) con cualquiera que pudiera encontrar”. La denuncia indica que eligió al azar el lugar donde realizaría la entrega y ordenó al conductor salir del vehículo antes de dispararle varias veces. En sus propias palabras: “Parecía una buena persona. La verdad es que no me gusta la gente buena”.

El adolescente expresó también sentir “un poco mal por Andrus”, pero afirmó que superar esa satisfacción le proporcionaba “un alivio”, comparándolo con “respirar hondo”.

El joven permanece detenido en el Centro de Detención Metropolitano del condado de Bernalillo, enfrentando cargos graves por homicidio y robo.

Sigue leyendo:

– Arrestan en Alabama a mamá que abandonó el cuerpo de su bebé dentro de carroza fúnebre

– ICE detuvo a migrante vinculado al Tren de Aragua tras asesinar a familiar en Colorado

– México dice que no aceptará participación de fuerzas militares de EE.UU. en su territorio