Atleta italiano Mattia Debertolis muere tras desplomarse durante los Juegos Mundiales de Chengdú

El atleta italiano de orientación Mattia Debertolis, de 29 años, murió este martes en Chengdu, China, tras permanecer cuatro días hospitalizado a consecuencia de un grave colapso sufrido durante la competición masculina de media distancia en los Juegos Mundiales.

El incidente tuvo lugar el viernes 8 de agosto, durante la prueba inaugural de la disciplina, que se disputaba en condiciones de calor extremo.

De acuerdo con un comunicado conjunto de los organizadores de los Juegos y de la Federación Internacional de Orientación, Debertolis fue hallado inconsciente en pleno recorrido.

“A pesar de recibir atención médica especializada inmediata en una de las principales instituciones médicas de China, falleció el 12 de agosto”, indicaron.

La Fiso (Federazione italiana sport orientamento) piange Mattia Debertolis: l’atleta è morto nell’ospedale di Chengdu, in Cina, in cui era stato ricoverato dopo aver avuto un malore nella prova di Middle ai World Games, disputata in condizioni di caldo estremo. pic.twitter.com/Y5GHRop8TM — Tuttosport (@tuttosport) August 11, 2025

Altas temperaturas afectaron

En el momento del incidente, la temperatura en Chengdu alcanzaba los 43 grados centígrados. Según las primeras informaciones, el calor habría sido un factor determinante en el malestar súbito que obligó a detener la competición para atender al deportista.

El punto del circuito donde colapsó complicó el acceso de los equipos de emergencia, que finalmente lograron llegar hasta él, estabilizarlo y trasladarlo de urgencia a un hospital.

La Federación Italiana de Deportes de Orientación informó que el atleta estuvo acompañado hasta el final por su madre, Erica; su hermano, Nicolò; su padre, Fabio; y su pareja, Jessica, además de representantes de la federación y compañeros de la selección nacional.

También acudieron al hospital dirigentes de su club y miembros del cuerpo técnico, así como autoridades italianas en China.

Condolencias de la comunidad deportiva

El presidente de la Federación de Orientación, Alfio Giomi, expresó que la comunidad deportiva hará todo lo posible por honrar su memoria.

La institución subrayó que, desde el primer momento, el caso contó con la intervención del ministro para el Deporte de Italia, Andrea Abodi, así como de la embajada y el consulado italianos en China, lo que permitió facilitar el desplazamiento de la familia y garantizar una atención médica de alto nivel.

El equipo médico que lo atendió describió que la situación clínica de Debertolis era “muy crítica” desde su ingreso. Se realizaron consultas con otros hospitales de referencia en China para valorar opciones de tratamiento, pero su condición no mostró mejoría. Durante su estancia hospitalaria recibió el sacramento de la extremaunción.

Previo a su fallecimiento, la federación agradeció públicamente a “todas las autoridades italianas y al personal sanitario chino” por su labor, destacando la cooperación entre las instituciones de ambos países.

