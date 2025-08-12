Muerte de dos boxeadores japoneses en la misma cartelera impulsa revisión de reglas

La muerte de Shigetoshi Kotari y Hiromasa Urakawa por lesión cerebral en una misma cartelera el pasado 2 de agosto en el Korakuen Hall de Tokio, ha generado vientos de cambio. Ahora la Comisión de Boxeo de Japón anunció que evaluará la modificación de reglas para salvaguardar la integridad de los peleadores.

Fue el presidente de la Comisión, Hagiwara Minoru, quién en una rueda de prensa aseguró que las trágicas muertas siguen bajo investigación. Mientras tanto, las autoridades de boxeo nipón ya buscan hacer cambios para minimizar riesgos en los combates.

“Comenzaremos a trabajar en todo lo que esté a nuestro alcance de inmediato, incluyendo la investigación y el esclarecimiento de la causa, así como la adopción de medidas de inmediato. Queremos avanzar lo antes posible”, dijo.

“El poder ofensivo del boxeo japonés actual es tremendo. Cada vez tenemos más boxeadores capaces de iniciar intercambios de golpes feroces desde el primer asalto. Quizás 12 asaltos puedan ser peligrosos“, agregó Tsuyoshi Yasukochi, secretario general de la comisión japonesa.

El directivo confesó haber recibido peticiones para que se emprendan acciones que puedan reformar las normativas en pro de la seguridad de los boxeadores. “Hemos recibido peticiones no solo de nuestros colegas, sino también de dentro y fuera del país, diciendo que si hay algo que podamos hacer, lo haremos. Nos gustaría colaborar con todos para evitar que se repita”, concluyó.

Dos boxeadores muertos en una misma cartelera

Shigetoshi Kotari, de 28 años, disputó una intensa pelea a 12 asaltos frente a Yamato Hata, campeón superpluma de la Federación de Boxeo Oriental y del Pacífico.

Aunque el combate terminó en empate, Kotari perdió el conocimiento poco después y fue intervenido quirúrgicamente por un hematoma subdural. Su fallecimiento fue confirmado el viernes

Un día después, el pasado sábado se confirmó la muerte de Hiromasa Urakawa, también de 28 años, quien había sido noqueado por Yoji Saito en otro combate de la misma velada.

Al igual que Kotari, Urakawa fue sometido a una craneotomía para tratar un hematoma subdural, pero no logró recuperarse.



