Canelo Álvarez responde al reto de Ilia Topuria: “Yo pongo a mis rivales en mi lista”

El boxeador mexicano y campeón indiscutido de los pesos súper medianos, Saúl “Canelo” Álvarez, respondió con fuerza al reto que le realizó Ilia Topuria al dejar claro que en su carrera no es cuestión de que alguien lo rete y ya; asimismo aseguró que la decisión final sobre quién se sube al ring con él siempre pasa por sus manos.

Estas declaraciones las realizó el peleador tapatío durante una entrevista ofrecida con el diario español AS, donde el campeón mexicano respondió a los comentarios realizados por el monarca de la UFC en los que aseguraba que deseaba probar suerte dentro del boxeo y especialmente enfrentarlo para demostrar que es mucho más fuerte que el tapatío.

“Mis respetos para todos, mis respetos para todos, pero nadie puede ponerme en su lista nada más así. Al final de cuentas yo soy el que los pongo en mi lista y ahora sí que es si yo quiero (darle la oportunidad)”, expresó dejando claro que la iniciativa siempre debe salir de él.

Canelo explicó que, tras cada uno de sus combates, surgen especulaciones y se mencionan nombres de posibles rivales. Sin embargo, esa lista no significa nada si él no decide incluirlos; dando casos como el de David Benavidez que nunca pudo enfrentarlo a pesar de los constantes y ruidosos desafíos que le realizó por varios meses cuando se desempeñaba como rival mandatorio del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Canelo Álvarez. Crédito: John Locher | AP

Actualmente su atención está puesta únicamente en su próximo compromiso del 13 de septiembre en Las Vegas, Nevada, combate en el que defenderá su título indiscutido ante el estadounidense Terence Crawford. Por eso, cualquier conversación sobre otros posibles enfrentamientos le resulta irrelevante en este momento.

“Ahorita no. De momento estoy enfocado 100% en Crawford, en la pelea que tengo ahorita porque normalmente todos los medios o toda la prensa siempre que tenga una pelea enfrente hablan de otra pelea o de otro peleador, no se enfocan en lo que tenemos enfrente y al final de cuentas es lo único que hay en este momento”, respondió tajante el Canelo Álvarez sobre algún enfrentamiento extra.

El combate entre el Canelo Álvarez y Terence Crawford se ha convertidio en el principal punto de información y especulación por parte de los conocedores de este deporte, debido a que muchos entrenadores y promotores colocan al mexicano como amplio favorito al pelear en su división natural. Sin embargo, afirman que no hay que confiarse de lo que pueda realizar Crawford al no temer perder en el ring.

Sigue leyendo:

–Eddie Hearn asegura que pelea entre Paul y Joshua será la “más grande del boxeo”

–José Benavídez lanza crítica al Canelo vs Crawford: “Será como Tom y Jerry”

–Robert García asegura que Crawford no le teme al Canelo Álvarez