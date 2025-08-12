Robert García Revela por qué una Victoria de Crawford sobre Canelo no Sería una Sorpresa

El mundo del boxeo se divide ante la idea de un enfrentamiento entre el rey de los pesos supermedianos, Canelo Álvarez, y el indiscutible campeón welter, Terence Crawford.

En este escenario de opiniones divididas, la voz de Robert García, uno de los entrenadores más respetados del circuito, ha resonado con un análisis que desafía el consenso. Para García, una derrota de Canelo a manos de Crawford no sería un evento inesperado.

En una evaluación profunda sobre las fortalezas de cada pugilista, García puso sobre la mesa las razones por las que “Bud” Crawford tiene las herramientas para darle a Canelo una de las peleas más difíciles de su carrera.

Según la perspectiva de García, la velocidad de Terence Crawford podría ser el factor decisivo en el combate. El entrenador cree que la rapidez de manos y el estilo de ataque del estadounidense podrían complicar la defensa de Canelo.

Primer careo entre Canelo Álvarez y Terence Crawford. Crédito: AP

“No me sorprendería si Crawford logra la victoria”, declaró García en una entrevista para ProBox TV en la que también aseguró que. “Tiene el estilo, las combinaciones y la rapidez para hacer una buena pelea”.

García también hizo hincapié en la mentalidad de Crawford, señalando que su valentía lo diferencia de otros rivales del mexicano que han subido al ring con un exceso de cautela. El entrenador destacó que Crawford no le teme a la potencia de Canelo y que está dispuesto a arriesgarse, un ingrediente fundamental para tener éxito ante el tapatío.

Sin embargo, García también fue cauto al señalar que, si bien Crawford tiene una oportunidad real de ganar, deberá hacer una pelea “perfecta”. El entrenador reconoció que la edad de Crawford y el desgaste acumulado en su carrera podrían ser un factor en un combate de alta intensidad. Pese a su análisis favorable a Crawford, García concluyó que el combate es tan impredecible que no apostaría por ninguno de los dos.

Sigue leyendo:

Robert García da detalles sobre los riesgos que corre Manny Pacquiao ante Barrios

La lista de los campeones mundiales en sus respectivas divisiones y organismos

Canelo Álvarez asegura que sus hijos no heredarán su patrimonio: “El dinero es mío, solo mío”





