Kylian Mbappé marcó doblete y asistencia en primer juego como 10 del Real Madrid [Video]

El atacante francés del Real Madrid, Kylian Mbappé, demostró por qué es el nuevo portador de la camiseta 10 en el equipo luego que anotara dos goles y una asistencia durante la goleada 4-0 ante WSG Tirol, único preparativo a su debut en la temporada 2025-2026 de LaLiga española.

Mira todos los partidos de la Leagues Cup con el MLS Season Pass por Apple TV (no Apple TV+)

Mbappé recordó a sus mejores tiempos en el PSG con un fútbol vertical y con magia en sus pies que le permitieron ser la figura del partido ante un Tirol que más allá del dominio del francés tampoco puso mucha resistencia defensiva.

El primer gol del Kiki llegó para darle la tranquilidad al Real Madrid, que ya ganaba 1-0 al 10′ gracias a un tanto de Eder Militao. Pero tres minutos más tarde, el goleador recibió un pase entre líneas y sin necesidad de girarse mucho disparó de zurda para su estreno con la prenda que anteriormente vistieron figuras como Luka Modric o Mesut Özil.

Pero la fiesta continuó en la segunda mitad, con Mbappé recibiendo una pelota en largo de Aurelien Tchouameni, rompiendo el fuera de juego y driblando al guardameta rival para poner el segundo en la cuenta personal.

Otro de los puntos importantes de Mbappé fue su disposición a defender y presionar desde la salida, algo que también se le vio a su compañero en ataque, el brasileño Vinícius Jr.

La guinda al pastel de Donatello fue su asistencia para Rodrygo tras tres bicicletas, quien pasó a sus espaldas para definir colocado el 4-0 final.

De esta manera el Real Madrid cierra su único partido de preparación antes que se estrenen como local en el Santiago Bernabéu ante Osasuna el próximo 19 de agosto.

Revive la actuación de Mbappé aquí:

Sigue leyendo: