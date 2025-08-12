Eddie Hearn asegura que pelea entre Paul y Joshua será la “más grande del boxeo”

El reconocido promotor de boxeo, Eddie Hearn, encendió la polémica dentro del pugilismo mundial al asegurar que el enfrentamiento entre el británico Anthony Joshua y el estadounidense Jake Paul se convertirá en el más grande que podría ocurrir dentro del deporte actual en cuanto al tema comercial por lo mucho que venden estas dos figuras.

Estas declaraciones las realizó Hearn durante una entrevista ofrecida para el canal The Stomping Ground, donde afirmó que el enfrentamiento entre el antiguo campeón mundial de los pesos pesados y el youtuber sería todo un éxito mundial debido a la gran controversia que ha venido generando el creador de contenido desde que tomó la decisión de subir a los cuadriláteros.

“En cuanto a los números, probablemente. Obviamente, para el boxeo, AJ-Fury es el indicado, pero entiendo que comercialmente, esta (Joshua vs Paul) es probablemente la pelea más grande del boxeo”, expresó el promotor de boxeo al considerar que este enfrentamiento era mucho más grande del que tuvo Joshua contra Tyson Fury.

Joshua se ha convertido como uno de los peleadores británicos con mayor trayectoria en los últimos años dentro del pugilismo mundial debido a que no solo se convirtió en campeón unificado de los pesos pesados, sino que también ganó una medalla de oro en unos Juegos Olímpicos cuando todavía era un boxeador amateur.

Anthony Joshua no quiere que su hijo entre al mundo del boxeo. Crédito: Hassan Ammar | AP

Por su parte, Jake Paul apenas acumula 13 peleas en su carrera como profesional, de las cuales en su mayoría no eran boxeadores; dos de sus combates más atractivos fueron justamente contra el ya retirado Mike Tyson y contra el mexicano Julio César Chávez Jr., quien intentaba regresar al ring antes de ser arrestado en Los Ángeles por presunta vinculación con bandas criminales.

“No les voy a decir que sea una pelea del año. No les voy a decir que sea competitiva. Creo que es un combate desparejo, y creo que significará que Jake Paul dejará el deporte para siempre. Porque no creo que vuelva a subirse al ring después de que Anthony Joshua le dé una paliza. Hay mucha gente a la que le encantaría ver eso”, agregó el titular de Matchroom Boxing.

“La gente me pregunta: ‘¿Qué gana Anthony con esto?’ Participará en uno de los eventos más importantes de todos los tiempos. Probablemente recibirá la mejor paga de su carrera, y lo más importante, podemos decirle: ‘¡Adiós, Sr. Paul!’”, concluyó Eddie Hearn en sus declaraciones.

