Gonzalo Pineda cuenta los detalles por los que renunció del Atlas FC

El director técnico Gonzalo Pineda decidió expresar su punto de vista sobre su reciente salida del banquillo de los Rojinegros del Atlas de la Liga MX; especialmente después de cuatro fechas correspondientes al torneo Apertura 2025 en la que el equipo buscaba hacer todo lo posible para poder lograr el pase a la Liguilla para luchar por el título de campeón.

Estas declaraciones las realizó el estratega durante una conferencia de prensa en la que reveló los motivos por los que tomó la decisión de dejar al club; dando como principal factor que sentía un entorno negativo en su contra y que estaba afectando el ánimo de cada uno de los jugadores de la plantilla rojinegra.

“El motivo principal por el cual me hago a un lado es porque soy una persona agradecida y honorable, y desde la honorabilidad y desde el agradecimiento a un grupo extraordinario que es Grupo Orlegui. En agradecimiento a esa amistad que se ha generado con todos ellos, a ese cariño que nos hemos generado”, expresó.

“Pues es que decidí limpiarles un poco el camino para que venga alguien más y a lo mejor pueda rescatar este torneo. También entendía que en los últimos tres, cuatro partidos se generó una gran ola de negatividad en torno a mí, en torno al equipo, en torno a al proceso y sentía yo que ya estaba empezando a afectar un poco la confianza de mis jugadores”, agregó Pineda en sus declaraciones.

El entrenador espera poder brillar con el Atlas en esta nueva etapa como DT de la Liga MX. Crédito: Juan Carlos Cubeyro | Imago7

Asimismo, Pineda sostuvo que en la mayoría de las oportunidades este tipo de situaciones que afectan al equipo no vienen por parte de los encargados de tomar las decisiones más importantes en el fútbol mexicano, por lo que prefirió tomar la decisión él mismo antes de caer en el odio de los fanáticos y demás personalidades del deporte.

“Creo que no tanto las directivas, no creo que sean las directivas las que de repente cataloguen diferente al mexicano. Creo que es a veces el entorno, el entorno nos cataloga diferente. Te voy a poner un ejemplo. Hace muchos años Juan Manuel Lilo dijo una frase, hablando de las estadísticas, que no causó revuelo alguno. No causó, al contrario, la gente se maravilló con esa frase y dijo, guau, cuánto sabe Juan Manuel Lillo”, detalló.

“Años después la retoma Paco Gémez y entre muchos otros, pero de los que me acuerdo, Paco Gémez la retoma, cuánto sabe Paco Gémez. Años después su servidor, un joven mexicano, retoma esa frase hablando de las estadísticas y se hace burla, se hace mofa, te dicen que eres poeta, como si yo lo hubiera dicho, como si a mí se me hubiera ocurrido. Hoy no se habla mucho de que Jaime Lozano es súper líder del torneo”, concluyó el entrenador.

Los Rojinegros del Atlas se encuentran actualmente en la posición número 13 de la tabla de clasificación con un total de cuatro puntos acumulados producto de una victoria, un empate y dos derrotas; ahora el nuevo entrenador del equipo será Omar Flores, quien se mantendrá al mando del banquillo hasta que se presente a un nuevo dirigente para lo que resta del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

