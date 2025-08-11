Mario Balotelli sobre su carrera: “Mi sueño es jugar en el Real Madrid”

El icónico delantero de la selección italiana, Mario Balotelli, aseguró que todavía no se siente acabado dentro del balompié internacional y espera poder llegar a un nuevo acuerdo para la próxima temporada con el objetivo de mantenerse en la élite de este deporte.

Estas declaraciones las realizó el jugador durante una entrevista ofrecida con ‘La Gazzetta dello Sport’, donde el antiguo jugador del AC Milan, Inter de Milan y del Manchester City todavía tiene el interés de poder formar parte del Real Madrid español para cumplir el mayor sueño de su carrera como deportista.

El delantero que cumplirá 35 años este 12 de agosto viene de tener su última participación en las canchas defendiendo la camiseta del Genoa del técnico francés Patrick Vieira, equipo en el que apenas disputó un total de 63 minutos debido a que no contaba con una positiva relación con el estratega y esto lo excluyó de la institución.

“Jugar en el Real Madrid. Quiero jugar otros dos o tres años. En algún equipo que me dé confianza”, expresó.

Mario Balotelli celebrando gol en la semifinal de la Eurocopa 2012 en Polonia y Ucrania ante Alemania. Foto: Matthias Schrader / AP. Crédito: AP

De igual manera, Balotelli recordó la época en la que defendió al FC Barcelona, específicamente en las categorías inferiores, donde logró aprender lo mejor de sus habilidades deportivas que le permitieron poder brillar dentro del fútbol europeo.

“Se me quedó un sueño ahí, en ese periodo que pasé en Barcelona, antes de ir al Inter. Ese equipo era maravilloso, estaba con los hermanos Dos Santos (Giovanni y Jonathan), con Thiago Alcántara, Bojan… Se jugaba con libertad. Solo nos enseñaban la técnica: control y pase rápido, nada de táctica. Era una alegría salir al campo, ese equipo era increíble, ganábamos 15-0″, destacó.

En general, en mi carrera podría haberme esforzado más. Podría haber jugado más con la selección. Si hubiera tenido más oportunidades, quizá podría haberme acercado a Riva (máximo goleador histórico de la ‘Azzurra’). Alguien no me quería en la selección… Pero eso ya es agua pasada”, concluyó Balotelli en sus declaraciones.

