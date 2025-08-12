Johan Santana será el entrenador de pitcheo de Venezuela para el Clásico Mundial de Béisbol

Una de las figuras más icónicas en la historia reciente del béisbol venezolano está de vuelta. Johan Santana, el zurdo que dominó las Grandes Ligas con su cambio de velocidad, asumirá el rol de entrenador de pitcheo para la selección de Venezuela en el próximo Clásico Mundial de Béisbol 2026.

Su nombramiento es un movimiento estratégico que busca inyectar experiencia y liderazgo en uno de los puntos clave del equipo.

La noticia ha sido recibida con gran entusiasmo, ya que el legado de Santana en el montículo es indiscutible. Conocido por su habilidad para controlar el juego y por su impecable técnica, el “Gocho” trae consigo un conocimiento invaluable que podría ser determinante para guiar a la nueva generación de lanzadores del equipo nacional.

Johan Santana. Crédito: AP

Un líder de renombre para el bullpen venezolano

El impacto de tener a un pitcher de la talla de Santana como entrenador va más allá de la experiencia técnica. El liderazgo y el respeto que impone su figura pueden ser clave para un torneo de la magnitud del Clásico Mundial.

Su presencia en el dugout no solo serviría para afinar la mecánica de los lanzadores, sino también para fortalecer la mentalidad del equipo bajo presión.

Con este movimiento, la selección de Venezuela muestra su ambición de armar un equipo competitivo para el torneo. La incorporación de Santana es una clara declaración de intenciones: aprovechar a sus leyendas para buscar la gloria en el escenario internacional.

Posible rotación de Venezuela para el Clásico Mundial

Johan Santana tendrá la responsabilidad de orientar a un cuerpo de abridores de gran nivel. Con nombres que actualmente militan en las Grandes Ligas. Está sería la posible rotación de Venezuela para la máxima cita del béisbol mundial.

Pablo López

Ranger Suárez

Jesus Luzardo

Eduardo Rodríguez

Martín Pérez

