Kylian Mbappé detiene a seguridad y se toma foto con fanático que saltó al campo [Video]

El atacante Kylian Mbappé demostró este martes estar más que preparado para afrontar la temporada 2025-2025 de LaLiga española al marcar dos goles y dar un pase gol durante la goleada 4-0 ante el WSG Tirol, pero también tuvo chance de mostrar por qué es considerado uno de los futbolistas más humildes de la actualidad.

Mira todos los partidos de la Leagues Cup con el MLS Season Pass por Apple TV (no Apple TV+)

Segundos antes del final de la primera parte, donde el Real Madrid ya ganaba con gol de Mbappé y otro de Militao, un simpatizante saltó desde la tribuna y con celular en mano buscaba hacerse una foto con su ídolo.

El reto no fue fácil. Tras correr unos 40 metros y llegar a los pies del goleador galo, el seguidor fue derribado por la seguridad local mientras el resto de jugadores de ambos conjuntos observaba la situación.

Sin embargo, segundos más tarde el joven volvió a zafarse de la seguridad y llegó hasta un Mbappé que alzó la mano y frenó al seguridad antes de tomarse unos segundos e inmortalizar la foto que fue comentada y replicada en redes sociales.

El gesto fue aclamado por el estadio Tivoli Neu, quien regaló un caluroso aplauso para Mbappé posterior al incidente.

Mira el encuentro entre el fanático y Mbappé aquí:

MBAPPE TAKING PICTURE WITH FAN WHO RAN ON THE PITCH DURING MADRID GAME pic.twitter.com/UMlIOUo7p9 — CAPTCHA 🪅 (@FootyFilmz) August 12, 2025

Sigue leyendo: