Mónica Noguera atraviesa otra pérdida tras muerte de Memo del Bosque; su cuñado se quitó la vida

A veces la vida golpea de formas que uno nunca imagina. Eso es justo lo que le está pasando a Mónica Noguera, quien hace unos días dio a conocer una noticia que le partió el corazón a ella y a su familia al revelar que su cuñado, Leo Forma, se quitó la vida, debido a la depresión que padecía.

En su cuenta de Instagram, la conductora publicó algunas fotos para mostrar cuánto quería al esposo de su hermana Alejandra y padre de sus tres sobrinos, Luciana, Natasha y Jan Safir.

En una de esas publicaciones, se ve a Leo en su juventud, cuando dejó Brasil para instalarse en México y seguir su pasión por el surf.

“Forever in my soul”, escribió Mónica al pie de las postales.

De acuerdo con Noguera Leo Forma decidió quitarse la vida, por lo que la conductora aprovechó para profundizar sobre el problema de la depresión

“Mi hermano tomó la decisión de quitarse la vida hace 5 días. La depresión es un trastorno grave que puede causar efectos devastadores tanto en ti como en tus familiares. La depresión suele empeorar si no se trata y puede derivar en problemas emocionales, de conducta y de salud que pueden afectar todos los aspectos de tu vida, pidan ayuda a pesar de la agonía y sufrimiento profundo del miedo, angustia, dolor insoportable“, aseguró.

En otra de sus despedidas, Noguera le escribió directamente: “Te extraño tanto mi hermanito por siempre, mi Leo, amor infinito hasta las estrellas, donde sé que vives ahora”, expresó.

Este golpe llega apenas cuatro meses después de que Mónica Noguera afrontara el fallecimiento de su exesposo, Memo del Bosque. A pesar de su divorcio, entre ellos siempre quedó una bonita amistad, e incluso se llevaba muy bien con su viuda, Vica Andrade, y con los hijos que Memo tuvo con Andrade.

Sigue leyendo: