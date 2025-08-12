Mujer se ahogó en playa de Nueva York; poco después otro caso en NJ

Una mujer y un hombre murieron ahogados ayer con pocos minutos de separación en playas de Brooklyn (NYC) y Nueva Jersey.

En Nueva York, la tragedia sucedió luego que una mujer falleciera tras ser rescatada del agua en Brooklyn. Según la policía, la mujer de 55 años fue hallada inconsciente cerca de Manhattan Beach, a la altura de 1448 de Oriental Blvd.

Los socorristas la sacaron del agua poco después de las 6 p.m. del lunes. Fue trasladada al Coney Island Hospital, donde la declararon muerta, informó ABC News. La víctima no ha sido identificada y al momento no se han proporcionado más detalles.

Casi simultáneamente otra tragedia sucedía en Nueva Jersey, donde un bañista falleció y otros cuatro sobrevivieron tras quedar atrapados en una corriente de resaca en una playa sin vigilancia de Seaside Heights.

El Departamento de Bomberos de Seaside Heights recibió llamadas reportando varios bañistas en peligro poco después de las 6:30 p.m. del lunes. Acudieron a la playa en Webster Avenue, donde desplegaron dos motos acuáticas para rescatar a los bañistas en apuros.

Todos fueron trasladados al Community Medical Center en Toms River, donde un bañista fue declarado muerto. Su nombre aún no ha sido divulgado. Tampoco está claro el posible vínculos de él con los otros rescatados con vida.

Según las estadísticas (2021-2023) de la Asociación de Salvamento de Estados Unidos (USLA), Nueva York es el 2do estado del país con más ahogamientos en sitios públicos: se realizaron 73.7 rescates por cada 100,000 asistentes a la playa. Oregon es en promedio el estado con más casos y Connecticut el más seguro.

El 1 de agosto el cuerpo de un joven inmigrante africano de 23 años fue encontrado días después de su desaparición mientras nadaba en Rockaway Beach, Queens. El 20 de julio se encontró el cuerpo de un hombre flotando en Rockaway Beach, cerca de la calle Beach 97th St, a unas 4 millas (6.5 kms) al oeste del lugar donde se ahogó posteriormente el inmigrante. Más tarde fue identificado como Jimmy Rambally (37), un experto nadador pues trabajó como salvavidas.

Sólo está permitido bañarse en las playas de NYC de 10:00 a.m. a 6:00 p.m. durante los meses de verano, cuando hay socorristas de guardia. Rockaway Beach es conocida por tener una resaca a menudo peligrosa, lo que le ha valido la reputación de ser “la playa más mortífera” de la ciudad de Nueva York.

Desde abril Petros Krommidas, joven político que se postulaba para un escaño en la Legislatura del condado Nassau en Long Island (NY), está desaparecido y su ropa, celular y auto fueron encontrados cerca de una playa en Long Beach.

En octubre del año pasado el neoyorquino Jamie Labros murió trágicamente a los 48 años cuando se ahogó mientras intentaba rescatar a una mujer y su hijo durante unas vacaciones familiares en Bermuda.