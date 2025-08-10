Rinden homenaje a Eddie Palmieri en el concierto de Bad Bunny en Puerto Rico

La muerte del compositor y pianista puertorriqueño Eddie Palmieri dejó un profundo vacío en la música latina, especialmente en la industria musical puertorriqueña por el legado y la influencia en la salsa. Es por eso que durante el concierto de Bad Bunny de este fin de semana en su residencia en el Coliseo de Puerto Rico se le rindió homenaje a Eddie Palmieri.

El cantante Bad Bunny realizó su decimotercera presentación en el quinto fin de semana consecutivo de su residencia ‘No me quiero ir de aquí’ que contempla un total de 30 fechas en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot. El show del fin de semana tuvo un momento emotivo cuando se le rindió un homenaje a Eddie Palmieri, célebre figura en la cultura musical puertorriqueña y con un profundo legado en la salsa.

En medio del concierto se escuchó la canción “Vámonos pal’ monte”, una de las canciones más célebres del músico. El tema fue interpretado por la orquesta Los Sobrinos y Los Pleneros de la Cresta.

De esta manera el astro del reggaeton cedió un espacio d e su concierto para rendir un sentido homenaje a Palmieri, quien se convirtió en una leyenda de la salsa y una figura de gran influencia en la música puertorriqueña.

Eddie Palmieri falleció el pasado miércoles a los 88 años. La información fue difundida por el salsero Bobby Cruz en su red social. “Hoy con mucho pesar confirmo que el gran Eddie Palmieri se nos fué. Ya nada puede ser igual en la música. De los grandes, el más grande. Gracias por tanto, un abrazo para la familia”, expresó el salsero.

Bad Bunny ofreció más sorpresas a su público al invitar a los reguetoneros Omar Courtz y Dei V, quienes interpretaron con él la canción ‘Veldá’, que forma parte del último álbum de Benito, desde el techo de la casita que forma parte de la escenografía del show.

Otras de las celebridades que asistieron al concierto actor de raíces puertorriqueñas, Anthony Ramos y el actor Austin Butler, quien estrenó el pasado jueves la película “Caught Stealing” donde comparte pantalla con Bad Bunny

