Villarreal planea regalar boletos para duelo ante Barcelona en Miami

LaLiga de España quiere demostrar que se encuentra entre las mayores competencias de fútbol de Europa y es por este motivo que han venido trabajando para poder organizar un partido correspondiente a la temporada 2025-26 entre el FC Barcelona y el Villarreal en los Estados Unidos, específicamente en la ciudad de Miami, Florida, ante el creciente auge que se vive en dicha localidad con este deporte.

La información sobre los avances de este acuerdo fue realizado por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), quienes detallaron que ya recibieron el visto bueno por parte de la junta directiva para poder llevar a cabo este duelo que estaría previsto a disputarse el próximo 20 de diciembre en el Hard Rock Stadium de Miami.

Ante esta situación el presidente del Villarreal, Fernando Roig, se mostró muy emocionado con la posibilidad de poder enfrentar al cuadro de Hansi Flick en la ciudad de Miami a pesar de lo complicado que será para todos los hinchas de ambos equipos poder viajar hasta esta nación para poder ver un encuentro que estaba previsto para disputarse en el Estadio de La Cerámica.

El dirigente aseguró que le ofrecerán pasajes aéreos gratuitos a todos sus abonados hasta los Estados Unidos o un descuento del 20% en el precio que han pagado para que puedan aprovechar la oportunidad de vivir esta experiencia que sería única en LaLiga de España.

El defensa del Villarreal Francisco Femenía (i) lucha con João Cancelo, del FC Barcelona. Crédito: Enric Fontcuberta | EFE

“Si se realiza seremos el primer equipo europeo en jugar allí un partido de Primera División. Es un gran hito. Nuestros aficionados tendrán unas molestias. Pero vamos a compensarlo. El que quiera ir a Miami irá gratis en avión. Y el que no quiera o no pueda. Tendrá un descuento del 20% en su abono de esta temporada”, expresó Roig en declaraciones a los medios de comunicación después de la aprobación de esta petición por parte de la RFEF.

“Todo el tema económico va a ir dedicado a compensar a los aficionados. Lo que gana el club aquí es la expansión de la marca, de los patrocinadores y mirar hacia el futuro de abrirnos al mercado. El dinero, como tal, será dedicado a los aficionados”, agregó.

A falta de la FIFA y UEFA

Ahora la RFEF remitirá dicha solicitud presentada por el Barcelona y el Villarreal a la UEFA y la FIFA, quienes serán los organismos que determinarán si dicho enfrentamiento liguero puede llevarse a cabo en suelo estadounidense; un deseo que ha manifestado el presidente de LaLiga, Javier Tebas, desde que tomó el mando de dicha organización deportiva para llevar al fútbol español a nuevos horizontes.

FC Barcelona’s Robert Lewandowski, left, fights for the ball against FC Seoul’s Anderson Oliveria during a friendly match between FC Barcelona and FC Seoul at the Seoul World Cup Stadium in Seoul, South Korea, Thursday, July 31, 2025. (AP Photo/Ahn Young-joon)

Esta no es la primera vez que Tebas busca llevar un partido de fútbol a Estados Unidos, siendo la primera de estas ocasiones en la temporada 2018-19 con un Girona vs. Barcelona, la segunda vez fue en la temporada 2019-20 con un Villarreal vs. Atlético de Madrid; y por último la campaña pasada con el atractivo duelo entre el FC Barcelona vs el Atlético de Madrid.

Sigue leyendo:

