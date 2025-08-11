Villarreal-Barcelona en Miami: RFEF da luz verde a gestiones para primer partido de LaLiga fuera de España

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) dio luz verde para pedir a la UEFA que autorice, y posteriormente a la FIFA que valide, que el partido Villarreal-Barcelona, correspondiente a la jornada 17 de LaLiga EA Sports, se dispute el próximo 21 de diciembre en el Hard Rock Stadium de Miami.

El presidente de la RFEF Rafael Louzán confirmó que la Junta Directiva aprobó la solicitud presentada por ambos clubes, siguiendo el Reglamento de Partidos Internacionales de la FIFA y las normas de aplicación vigentes.

No hubo consenso

David Aganzo, presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) y vicepresidente de la RFEF, junto con Miguel Ángel Nadal, exfutbolista y miembro de la junta, votaron en contra de la petición. El sindicato de jugadores cuestiona que la decisión se haya tomado sin consultar a los futbolistas implicados.

Por otro lado, fuentes de AFE confirmaron a Mundo Deportivo que ninguno de los capitanes de los clubes de LaLiga fue sido informado de la nueva iniciativa para llevar un partido oficial fuera de España. Incluso las plantillas de Villarreal y Barcelona desconocían la propuesta.

Los jugadores no se oponen a disputar este encuentro u otros similares, pero exigen respuestas sobre cuestiones que consideran clave. En concreto, según lo consultado por el medio español, piden información sobre las condiciones climáticas en Miami en esas fechas, así como sobre la cobertura de seguros médicos y legales en caso de lesiones fuera de España. Además, reclaman claridad sobre los ingresos que generarán estos partidos en concepto de derechos de televisión, recordando que ellos son “los actores principales” para que se hagan realidad.

No es la primera vez

En 2018, LaLiga intentó llevar a Estados Unidos el Girona-Barcelona, pero la RFEF lo bloqueó alegando que los partidos oficiales debían jugarse en territorio nacional. La batalla legal terminó en contra de LaLiga en todas las instancias, incluido el Tribunal Supremo en septiembre de 2024.

Si UEFA y FIFA dan luz verde, el Villarreal-Barcelona será el primer partido oficial de LaLiga disputado fuera de España, marcando un precedente histórico para el fútbol español.

