Trump apoya a Burt Jones en su aspiración para ser gobernador de Georgia

El presidente Donald Trump expresó su apoyo al vicegobernador de Georgia, Burt Jones, con relación a su aspiración para ser el próximo gobernador republicano del estado. El mandatario compartió que Georgia “un lugar muy especial”, al recordar la victoria que tuvo en los comicios de 2024 en su ruta a la Casa Blanca.

“Burt Jones para gobernador tiene mi respaldo total y completo. ¡NUNCA LOS DEFRAUDARÁ!” escribió Trump en su red Truth Social en la que recordó el apoyo que le ha dado Jones desde el principio de sus aspiraciones políticas.

“No tienes ni una oportunidad”

Jones anunció oficialmente su candidatura el mes pasado, enfatizando su conexión con Trump y prometiendo eliminar el impuesto sobre la renta estatal de Georgia, de acuerdo con Fox.

Él apoyo del mandatario surge en medio de la controversia que tiene contra el exvicegobernador republicano de Georgia,Geoff Duncan (2019-2023), que recientemente ingresó a las filas demócratas y podría aspirar a la gobernación en las elecciones de noviembre del 2026.

“El exvicegobernador fracasado de Georgia, Geoff Duncan, es un completo perdedor. Nunca logró nada; lo único que hacía era quejarse. Ya no lo queríamos en el Partido Republicano, así que me dijeron que se hizo demócrata. ¡Menos mal, Geoff! ¡No tienes ni una oportunidad!”, indicó hace unos días Trump en su red social.

President @realDonaldTrump just endorsed our campaign for Governor of Georgia! 🇺🇸



We’re fighting for election integrity, lower taxes, and to secure Georgia values — and with Trump’s support, we’re just getting started.



Join us ➡️ https://t.co/aOdLAdyGOC pic.twitter.com/IK7PBFBG2W — Burt Jones (@burtjonesforga) August 11, 2025

“Que descubra cómo dirigir este país”

Duncan respondió a ese comentario en una entrevista con Fox asegurando que “no hay nada en ese tuit o en ese post de Truth Social o lo que sea que muestre ningún tipo de actitud de la que yo quiera formar parte” .

“Espero que descubra cómo dirigir este país mejor que ahora durante los próximos dos años. Pero estoy orgulloso de no ser republicano, sobre todo con él en la punta de la lanza”, afirmó además el ahora demócrata.

El gobernador republicano de Georgia, Brian Kemp no puede aspirar a un tercer cuatrienio consecutivo porque hay límite de tiempo para el cargo.

¿Quién es Burt Jones?

Nació en Jackson, Georgia el 25 de abril de 1979. Se graduó de la Academia Woodward en 1998 y de la Universidad de Georgia en 2002 , donde jugó fútbol americano y obtuvo una licenciatura en Historia.

Es heredero de Jones Petroleum Company. En 2004, Jones fundó JP Capital & Insurance, Inc., una empresa de seguros en Jackson, Georgia. Fue miembro de la junta directiva de la Autoridad de Agua y Alcantarillado del Condado de Butts de 2009 a 2021.

Jones fue elegido miembro del Senado estatal en 2012 y asumió el cargo en 2013. En 2015 fue el primer miembro de la Asamblea General de Georgia en respaldar a Trump en las primarias presidenciales republicanas de 2016.

Es un firme defensor del aumento de la financiación para refugios de animales y el rescate de perros maltratados en todo el estado de Georgia.

Jones fue uno de los legisladores de Georgia que negó los resultados electorales de 2020 y promovió las falsas afirmaciones de Trump sobre irregularidades electorales en el estado. Es el decimotercer vicegobernador de Georgia desde 2023.

Con información de EFE

