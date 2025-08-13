Arrestaron a las personas que asaltaron la casa de Brad Pitt en Los Feliz

En junio de este año, la mansión de Brad Pitt en Los Feliz, California, fue asaltada por un grupo de personas, los cuales no fueron capturados en el momento. Ahora, se ha informado que la policía de Los Ángeles capturó a cuatro personas que están relacionadas con el robo de esta casa y de otras en la ciudad.

Según ‘Los Angeles Times’, los arrestos se hicieron en la 77.ª División del Sur de Los Ángeles el pasado jueves 7 de agosto por la noche. Casi dos meses después de que se asaltara de la casa el actor.

La mansión de Pitt fue asalta el 25 de junio y en el momento el actor no se encontraba en la propiedad, pues estaba en su gira de promoción de la película ‘F1’.

Por los momentos no se ha revelado la identidad de los cuatro detenidos, como tampoco se sabe cuáles fueron las pertenencias de Pitt que robaron al entrar. Hay que recordar que en su momento se explicó que el grupo entró a la propiedad del actor tras saltar una valla de seguridad y el llamado a las autoridades se hizo a las 10:30 de la noche, pero lograron huir.

Fuentes relacionadas con el caso le dijeron a ‘Los Angeles Times’ que desordenaron toda la propiedad porque “recorrían buscando algo de valor que pudieran llevarse”.

Semanas después del robo se informó que el actor ganador del Oscar decidió reforzar la seguridad en la residencia, la cual le pertenece desde el 2023, cuando pagó $5.5 millones de dólares por ella.

Estas personas son arrestadas pocos días después de que se informara que Pitt compró otra propiedad en Los Ángeles. El actor pagó $12 millones de dólares por una mansión en Hollywood Hills, California, que le pertenecía al guitarrista de The Killers, Dave Keuning.

