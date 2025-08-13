Claudia Martín y Carlos Said responden a críticas tras anunciar su embarazo sin ropa

El 2 de agosto, Claudia Martín y Carlos Said compartieron unas tiernas fotos en la red social de la camarita para anunciar que están esperando la llegada de su primer bebé. Sin embargo, la controversia se registra porque ambos posaron desnudos para las fotos que dieron la noticia, y son muchos los comentarios negativos que han recibido por lucir sin ropa en unas postales como esas, y ellos respondieron a las críticas.

Said explicó que, mientras algunas personas no lo ven prudente, él sí, y más cuando siempre ha dejado claro que le gusta posar como Dios lo trajo al mundo; por ello, no dudó en hacerlo de esa manera para anunciar que está esperando a su primer hijo con su esposa, con quien lleva pocos meses de casado, pero ya se venía rumorando que la familia estaba creciendo.

“Para ellos no es necesario, pero a mí me encanta quitarme la ropa. Yo respeto, pero hay tanta gente que le gusta hacer esto, que le gusta hacer lo otro, y me vas a venir a criticar; que cada quien haga con su vida lo que quiera“, dijo Carlos durante su encuentro con los medios de comunicación en el aeropuerto de Ciudad de México.

Pero, ¿qué dijo la actriz sobre sus polémicas fotos para dar la noticia de su embarazo, donde la mayor controversia surge en que su esposo está sin ropa, lo que muchos vieron poco prudente en una postal familiar?: “No pasa nada, aparte siempre la gente va a hablar, entonces no pasará, nos tiene sin cuidado”. Claudia añadió que las personas siempre van a expresarse, así que la postura de otros no los va a incomodar por pensar distinto a ellos.

La pareja declaró a la prensa que, por el momento, desconocen el sexo del bebé que viene en camino, y aunque ambos no tienen ninguna preferencia, sí coincidieron en algo: esperan que sea una criatura que venga sana al mundo, sin importar si termina siendo hembra o varón.

“Todavía no, pronto ya nos van a decir. Sí, claro (queremos saber), como somos impacientes. Lo que Dios mande, pero que sea con muchísima salud; por mí, que sea niño o que sea niña, lo que nos quiera mandar Dios, pero siempre con muchísima salud”, expresó ella.

Sigue leyendo:

· Carlos Said y Claudia Martín: el anuncio de su bebé desata tensiones en “Desiguales”

· Claudia Martín y Carlos Said anuncian que esperan a su primer bebé

· Claudia Martín y su esposo responden a rumores de embarazo