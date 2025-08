Carlos Said y Claudia Martín: el anuncio de su bebé desata tensiones en “Desiguales”

En “Desiguales” todos los días debaten temas de interés y esta vez abordaron la particularidad de algunas parejas del mundo del entretenimiento para dar a conocer que están esperando un bebé, tal es el caso de Claudia Martin y Carlos Said, quienes el pasado fin de semana compartieron que están en la espera de su primer hijo. Sin embargo, la forma en la que lo hicieron generó opiniones distintas en el talk show.

Los reconocidos actores de telenovelas mexicanas subieron algunas postales a sus redes sociales en las que aparecen como Dios los trajo al mundo, y algunas de las presentadoras del espacio manifestaron que no estaban de acuerdo con que Carlos se hubiera mostrado desnudo con su esposa para anunciar la llegada de un bebé, ya que lo vieron innecesario.

La doctora Nancy Álvarez fue la primera en dar a conocer su postura sobre el contenido que veía, y es que a través de las cámaras de Univision dijo: “Esa gente son exhibicionistas. ¿Para qué yo me voy a encuerar y mi marido se va a encuerar para tirarnos una foto y publicarla?“. Sin embargo, su expresión no fue solo para él, sino también para Claudia, ya que no lo vio oportuno para la noticia.

Migbelis Castellanos fue otra de las que opinó, ya que le pareció que la actriz lucía muy bien en las postales, pero no entendió cuál era el fin de que el actor posara sin ropa a su lado mientras la abrazaba y manifestó lo siguiente: “Está bien la mujer con su barriguita que se ve hermosa, pero ¿el hombre desnudo al lado?“.

La presentadora Adamari López fue una de las que mostró su comprensión hacia la pareja que colgó las distintas fotos de ellos sin nada de ropa, ya que considera que cada pareja es libre de dar cualquier tipo de noticia de la manera que más les parezca conveniente.

“A mí me parece que se ve de lo más bonito y cada cual tiene la decisión de tomarse la foto como quiera. Es un momento donde uno se siente preciosa, donde uno se siente orgullosa del cuerpo que tiene sin importar la barriga… Cada cual hace lo que quiere. Si esa foto les pareció bonita y si él está contento mostrando cómo le hizo el hijo a esa muchacha, pues buenísimo”, dijo López.

