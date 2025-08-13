Dallas Cowboys, la franquicia deportiva más valiosa del mundo con un récord de $12,800 millones

Los Dallas Cowboys reafirmaron este miércoles su posición como la franquicia deportiva más valiosa del planeta, con una estimación de $12,800 millones, según el ranking anual elaborado por Sportico. Esta cifra representa un incremento de $2,480 millones respecto a su valuación del año pasado.

El equipo texano lidera esta lista por sexto año consecutivo y, en 2024, ya había hecho historia al convertirse en el primer club en superar la barrera de los $10,000 millones, con una valoración de $10,320 millones.

En esta edición, los Los Angeles Rams y los New York Giants se unieron al exclusivo grupo de franquicias que rebasan esa cifra, con valores de $10,430 millones y $10,250 millones, respectivamente.

El reporte también detalla que el valor promedio de los 32 equipos de la NFL se ubica en $7,100 millones, lo que supone un aumento del 20% respecto al año pasado y más del doble en comparación con hace cuatro temporadas. Mientras que los Cowboys ocupan el primer lugar, los Cincinnati Bengals cierran la clasificación con un valor de $5,500 millones.

Fundados en 1960, los Cowboys pertenecen al multimillonario Jerry Jones, quien los compró en 1989 por $140 millones, inversión que se ha multiplicado más de un 8,400%. Bajo su gestión, el equipo conquistó los Super Bowls XXVII, XXVIII y XXX, correspondientes a las temporadas 1992, 1993 y 1995, sumándose a los títulos de 1971 (VI) y 1977 (XII), para empatar con los San Francisco 49ers como la segunda franquicia más ganadora del trofeo Lombardi.

A pesar de que han pasado 30 años sin ganar un título de la NFL —y sin llegar a una final de la Conferencia Nacional desde 1995—, los Cowboys mantienen su estatus como “El equipo de América”. Su popularidad se verá reflejada también en la pantalla, ya que el próximo 19 de agosto se estrenará la serie “America’s Team: The Gambler and His Cowboys”, que narrará cómo Jerry Jones ha dirigido al equipo durante más de tres décadas.

