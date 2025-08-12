Multan a la estrella de Cleveland Browns, Myles Garrett, por conducir a exceso de velocidad

Horas después del del primer partido de pretemporada donde Cleveland Browns venció 30-10 a Carolina Panthers, la estrella Myles Garrett fue multado por las autoridades por conducir a exceso de velocidad.

De acuerdo con documentos judiciales obtenidos por la cadena TMZ Sports, Garrett fue multado por manejar a 100 MPH en una zona donde el límite era de 60 MPH.

El incidente ocurrió el pasado sábado tras la victoria de los Browns sobre los Panthers en el primer partido de la pretemporada. Especifícame se dio sobre las dos de la mañana.

En ese encuentro, Garrett no jugó. Al parecer, la estrella de la franquicia de Cleveland conducía un Ferrari gris de 2014 en Strongsville, Ohio, cuando lo detuvieron.

Ahora, quien fuese Jugador Defensivo del Año, tiene una audiencia en la corte el jueves. Ese mismo día, los Browns tienen un entrenamiento conjunto con los Philadelphia Eagles.

No es la primera vez que Myles se ve involucrado en un asunto extracancha. En 2019 protagonizó un incidente al golpear con un casco a Mason Rudolph, lo que le valió una suspensión y críticas severas.

Desde entonces ha trabajado para limpiar su imagen, participando en obras benéficas y manteniendo un rendimiento estelar en el campo. Myles viene de una familia de atletas: su madre fue estrella de atletismo, y su hermanastro Sean Williams jugó en la NBA.

Además, estudió arquitectura en Texas A&M, con especializaciones en administración y geología. Desde 2017, ha sido el rostro defensivo del equipo. Ha sido seleccionado al Pro Bowl múltiples veces (2018, 2020-2023) y nombrado al Primer Equipo All-Pro en 2020, 2021 y 2023.



