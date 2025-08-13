Diseñadora inmigrante hallada muerta en club de lujo en Nueva York: sospechan sobredosis

A ocho días de ser hallada muerta en un bote anclado en un club de lujo en Long Island, sigue sin determinarse la causa del deceso de Martha Nolan O’Slatarra (33), diseñadora de trajes de baño irlandesa radicada en Manhattan (NYC).

La autopsia no ha sido conclusiva y la policía está considerando que la tragedia sucedida en el exclusivo Montauk Yacht Club puede haber sido causada por una sobredosis accidental, informaron fuentes al New York Post. De hecho, el caso también está siendo investigado por el Grupo de Trabajo Antidrogas del East End del condado Suffolk. “Hasta que se empiecen a descartar cosas, todo está en juego”, declaró al Newsday una fuente familiarizada con la investigación.

El misterio policial comenzó la medianoche del 5 de agosto, cuando la empresaria inmigrante fue encontrada inconsciente a bordo de un barco llamado Ripple, una de al menos dos embarcaciones con temática de la banda de rock Grateful Dead propiedad del magnate de seguros Christopher Durnan.

Las preguntas han estado dando vueltas desde la trágica noche en que Nolan O’Slatarra fue encontrada en el bote Ripple. Miembros del club náutico reportaron haber escuchado gritos y llamaron al 911, antes de intentar reanimar a la diseñadora, quien posteriormente fue declarada muerta en la escena.

Unos buenos samaritanos declararon al New York Post que los había despertado un hombre desnudo que les lanzaba protector solar a su bote y lo vieron correr por el muelle gritando: “¡Hagan algo!”.

El dueño del bote es un hombre de 60 años, una figura familiar en el club, propietario del Durnan Group en Rockville Centre (NY), una empresa de seguridad de compensación laboral para bienes raíces con sede central también en Long Island.

Durnan, quien no ha emitido comentarios sobre la muerte de Nolan O’Slatarra, es dueño del Ripple y de un segundo bote, Hell in a Bucket, que estaba atracado al lado y también es una mención a los rockeros Grateful Dead, confirmaron varios miembros del club.

La policía del condado Suffolk no ha presentado cargos ni identificado a ningún sospechoso en el caso. Pero las autoridades tampoco han descartado públicamente que se trate de un crimen, a pesar de que la primera autopsia reveló que no había evidencia de violencia en el cuerpo.

El Montauk Yacht Club se extiende sobre 16 acres (6.5 hectáreas) en el lago Montauk. Un portavoz dijo que el club estaba “entristecido al enterarse del incidente” y cooperaban con las fuerzas del orden.

¿Quién era Martha Nolan O’Slatarra?

Nolan O’Slatarra era consultora de mercadeo, emprendedora y fundadora de la marca de moda “East x East”, según su perfil de LinkedIn. La irlandesa se mudó a Estados Unidos a los 26 años y comenzó a lanzar tiendas temporales con su marca de ropa de verano en Los Hamptons en 2023. Apenas el mes pasado la empresaria había celebrado la apertura de una tienda temporal en el exclusivo Gurney’s Montauk Resort & Seawater Spa.

En una entrevista con el diario Irish Independent en 2024 Nolan O’Slatarra habló sobre cómo fue dejar su hogar en Irlanda para perseguir sus ambiciones. “Carlow es un pueblo pequeño. Yo era la chica de pueblo que necesitaba salir para alcanzar sus grandes sueños… Siempre supe que quería tener éxito, que me impulsaba el dinero, los negocios, y que la moda es una industria difícil y que el camino sería lento”.

Según ese periódico, la víctima estudió Comercio en el University College de Dublín y se graduó con una maestría en mercadeo digital en la Smurfit Business School en esa misma ciudad. Su familia aún vive en Carlow, Irlanda. Al conocer la dramática muerte de su hija, Elma Nolan dijo que estaba “aturdida por la conmoción”. Comentó que la última vez que habló con ella fue aproximadamente una semana antes de su muerte sobre sus planes de visitar a su familia en Irlanda.

“Quería saber si estaría disponible para recogerla”, dijo la madre. “Fue una llamada muy rápida porque está muy ocupada”. Se enteró de la muerte de su hija la noche en que la encontraron, pero le cuesta obtener información sobre lo ocurrido en el barco. “No sé qué le pasó a mi hija”, declaró, citada por People.

Quien posea información debe llamar a la policía del condado Suffolk al 1-800-220-TIPS (8477) o escribir a través de la página p3tips.com. Más información aquí. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

