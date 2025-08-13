Dollar Tree retira del mercado café instantáneo Clover Valley por posible contaminación con vidrio

La cadena de Dollar Tree decidió retirar de sus estanterías una marca de café instantáneo, debido a una posible contaminación por vidrio, de acuerdo con un aviso compartido por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA).

Desde el pasado 11 de agosto, Dollar Tree inició el retiro del mercado, de su café instantáneo Clover Valley de 8 onzas, alegando que recibieron un anuncio de un cliente que había informado a un empleado de la tienda sobre la presencia de fragmentos de vidrio en sus posos de café.

“El retiro se inició después de que un cliente notificara a los empleados de Dollar General sobre el posible problema. La ingestión de fragmentos de vidrio puede causar lesiones al consumidor, incluyendo daño dental, laceración de boca y garganta, o perforación intestinal. Hasta la fecha, no se han reportado enfermedades ni lesiones”, se lee en el comunicado emitido por la FDA.

La compañía está investigando la causa de la contaminación con conocimiento de la FDA, afirmó. El café se vendió en tiendas de todo el país, excepto en Alaska y Hawái, pues el retiro obedece a una serie y lote específico.

“Dollar General está investigando activamente el origen de la contaminación del vidrio y se disculpa por cualquier inconveniente causado por este problema. El retiro se lleva a cabo con el conocimiento de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA)”, agrega el documento.

Se explica que estos fragmentos se pueden encontrar alrededor del cuello de la botella y las unidades afectadas tienen un UPC de paquete de 876941004069 y los siguientes números de lote y fechas de caducidad, las cuales son:

Lote: L-5163 / Consumir preferentemente antes del 13/12/2026

Lote: L-5164 / Consumir preferentemente antes del 13/12/2026

Lote: L-5165 / Consumir preferentemente antes del 14/12/2026

Qué hacer

Desde la FDA y Dollar Tree recomiendan a los compradores que si adquirieron o tienen en sus hogares un paquete del café retirado del mercado, desecharlo inmediatamente, advirtiendo que la ingesta accidental de fragmentos de vidrios puede causar lesiones en los dientes, boca y garganta, así como laceraciones o perforación intestinal.

Después de tirar el café, los clientes pueden comunicarse con Dollar General por correo electrónico a customercare@dollargeneral.com o por teléfono al 1-888-309-9030 de 6 a. m. a 1 a. m. CT, los siete días de la semana para solicitar un reembolso completo.