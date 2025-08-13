Fans de Atlético Nacional y São Paulo se enfrentaron a golpes en las gradas

La violencia en el fútbol volvió a ser protagonista. Un grupo de fans de Atlético Nacional y São Paulo se enfrentaron a golpes en una de las tribunas del estadio Atanasio Girardot en Colombia. Esto, luego de haber finalizado sin goles el partido de los octavos de final de la Copa Libertadores.

La situación se suscitó luego de que el árbitro finalizara las acciones del duelo de ida. A través de las redes sociales se han hecho virales las imágenes del altercado. En ellas, se puede observar a los hinchas Intercambiar golpes.

A lo largo del partido, las provocaciones entre los fans no pararon. La gota que rebasó el vaso fue cuando ambas fanaticadas atravesaron una cuerda divisoria y se encontraron.

La policía antidisturbios de la ciudad de Medellín, sede del Atlético Nacional, desplegó un operativo para disolver la trifulca y detuvo a varios seguidores de cada equipo, entre ellos a varios hombres que lucían camisetas del São Paulo.

Las peleas entre hinchas durante partidos de la Copa Libertadores son frecuentes y se deben a una combinación de factores culturales, emocionales y estructurales que se intensifican en este torneo.

En el partido entre Atlético Nacional y São Paulo, por ejemplo, se reportó que el cordón de seguridad era “muy pequeño”, lo que permitió que las hinchadas rivales se enfrentaran directamente.

Además, durante el encuentro, hubo lanzamientos de objetos y cánticos ofensivos entre hinchas, lo que escaló rápidamente a enfrentamientos físicos. Las provocaciones suelen comenzar desde antes del partido y se intensifican si el resultado genera frustración.

En ese mismo partido, Edwin Cardona falló dos penales, lo que generó críticas y frustración entre los hinchas de Nacional. Cuando el rendimiento no cumple las expectativas, la tensión se traslada a las tribunas.



