Futbolista argentino regresó de retiro de tres años para ser expulsado tras solo ocho minutos en cancha

El argentino Cristian ‘Pochi’ Chávez pasó tres años y un mes alejado del profesionalismo, pero el ex mediocampista de Boca Juniors volvió a vestir la camiseta del Wilstermann boliviano… solo para ser expulsado apenas ocho minutos después de ingresar.

El futbolista de 39 años había colgado los botines en 2022, tras cinco temporadas en el club boliviano donde dejó huella como símbolo y referente. Sin embargo, la crítica situación económica de Wilstermann, sumada a la prohibición de fichar por deudas con exjugadores y la amenaza del descenso, aceleró su regreso como una medida desesperada para reforzar al equipo.

Este martes 12 de agosto, en el estadio Félix Capriles de Cochabamba, Chávez volvió a pisar el césped profesional en el minuto 60 del duelo ante San Antonio de Bulo Bulo, con el dorsal ‘10’ y bajo una ovación de la afición que todavía recordaba su papel en la histórica Copa Libertadores 2017, cuando el club alcanzó los cuartos de final.

Pero la alegría se esfumó rápido. En una jugada para recuperar el balón, ‘Pochi’ realizó una entrada por detrás contra Adalid Terrazas, impactando en el tobillo del rival. El árbitro no dudó en mostrar la roja directa, decisión ratificada por el VAR. Chávez se llevó las manos a la cabeza y se marchó cabizbajo, sin poder ocultar la frustración.

El partido terminó 0-3 a favor de San Antonio, resultado que dejó a Wilstermann con solo seis puntos en 16 jornadas, en la penúltima posición y en zona de descenso indirecto.

