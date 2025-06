Luigi Mangione esperaba una “reacción en cadena” tras matar a ejecutivo en Nueva York: fiscales

“Si alguna vez hubo un caso claro que apuntara a la culpabilidad del acusado, éste es”: dijo ayer la fiscalía de Manhattan al presentar en la corte nuevas notas escritas por Luigi Mangione, sospechoso de balear mortalmente en diciembre en Nueva York a Brian Thompson, director ejecutivo (CEO) de UnitedHealthcare, la mayor aseguradora privada de salud del país.

En respuesta a los esfuerzos de la defensa por desestimar su caso de terrorismo de Estado, la oficina del fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, afirmó que los presuntos escritos del acusado dejan claro que el crimen del 4 de diciembre tuvo motivaciones políticas e ideológicas.

“Los escritos del acusado demuestran además que esperaba que el asesinato de otro ser humano desencadenara una acción generalizada“, escribió el fiscal adjunto Joel Seidemann, citado por Daily News.

“El acusado esperaba un titular que dijera: ‘DIRECTOR EJECUTIVO DE SEGUROS ASESINADO EN LA CONFERENCIA ANUAL DE INVERSORES'”, escribieron los fiscales. El contenido del supuesto manifiesto y varias entradas del diario ya se habían reportado previamente, pero la presentación del miércoles brindó el primer vistazo a las notas manuscritas.

Supuestamente Mangione escribió en una entrada fechada el 15 de agosto: “Por fin me siento seguro de lo que haré. Los detalles finalmente se están uniendo. Y no tengo ninguna duda sobre si es correcto o está justificado. Me alegro, en cierto modo, de haber postergado el asunto [porque] me permitió aprender más sobre [UnitedHealthcare]”.

Según las autoridades, el joven de 27 años graduado en la Universidad de Pennsylvania (Ivy League) y originario de Maryland, le disparó a Thompson cuando el director ejecutivo llegaba a una conferencia anual sobre salud en el Hotel Hilton en Midtown tras planear el crimen durante meses.

Doble acusación: estatal y federal

Los fiscales estatales y federales afirman que los casquillos encontrados en el lugar de los hechos contenían palabras que aparentemente insinuaban la práctica habitual de la industria de seguros médicos de denegar reclamaciones para maximizar las ganancias: en inglés “deny,” “depose”, “defend” (“negar”, “deponer”, “defender”).

La Fiscalía del Distrito de Manhattan ha acusado a Mangione de homicidio y delitos de terrorismo, que conllevan la posibilidad de cadena perpetua sin libertad condicional si es declarado culpable. También está siendo juzgado a nivel federal por la Fiscalía de Estados Unidos de Manhattan por homicidio con arma de fuego, acecho y delitos relacionados, solicitando para él la pena de muerte. Mangione se encuentra actualmente encarcelado en el Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn.

Tras una búsqueda a nivel nacional de cinco días, Mangione fue arrestado en un restaurante McDonald’s en Altoona (Pensilvania) después de que un empleado lo reconociera por las imágenes de las cámaras de seguridad compartidas por las autoridades.

En su moción para desestimar el caso de Bragg, los abogados de Mangione argumentaron que sus declaraciones a los agentes tras su arresto debían suprimirse porque supuestamente no se le informó de sus derechos, algo que la fiscalía refuta. Afirman que también deben suprimirse las pruebas obtenidas, ya que los agentes registraron su mochila sin orden judicial.

Mangione también busca la desestimación de los cargos de terrorismo en la acusación formal, argumentando que las pruebas del gran jurado no establecieron los elementos necesarios para demostrar que pretendía “intimidar o coaccionar a la población civil, influir en las políticas de una unidad de gobierno mediante la intimidación o la coerción, o afectar la conducta de una unidad de gobierno mediante asesinato o secuestro”.

En respuesta, los fiscales declararon: “Si alguna vez ha habido un caso claro y contundente que apunte a la culpabilidad del acusado, éste es ese caso. En pocas palabras, sería difícil encontrar un caso con pruebas tan contundentes de culpabilidad en cuanto a la identidad del asesino y la naturaleza premeditada del asesinato”.

La defensa de Mangione también afirma que los casos estatales y federales, enfrentados, violan las leyes de doble enjuiciamiento y su derecho constitucional a no autoincriminarse, ya que involucran teorías contradictorias.

La denuncia federal, fechada el miércoles 18 de diciembre de 2024, acusa al Mangione de viajar a través de las fronteras estatales -desde Atlanta hasta el Terminal de Autobuses de la Autoridad Portuaria en Manhattan, donde llegó poco después de las 10 p.m. del 24 de noviembre- para acechar y finalmente matar a Thompson, lo que dio al gobierno federal jurisdicción para procesarlo.

Aunque el motivo del crimen aparentemente fue el resentimiento hacia las aseguradoras de salud debido a sus propias anomalías, el joven acusado de matar al director ejecutivo de UnitedHealthcare no tenía cobertura de esa compañía.

Thompson, de 50 años, tenía dos hijos adolescentes. Se graduó en la Universidad de Iowa, vivía en Minnesota y estaba en viaje de trabajo en Nueva York, donde fue baleado a las 6:40 a.m. del miércoles 4 de diciembre. Era una figura destacada en el sector de la salud en Estados Unidos. Desde abril de 2021 lideraba UnitedHealthcare, la mayor aseguradora privada de salud del país y una división clave de UnitedHealth Group, que se ubica en el 5to lugar en la lista Fortune 500. Antes de asumir como CEO, dirigió los programas gubernamentales de la compañía, incluyendo Medicare y Medicaid, consolidando la posición de la empresa en servicios esenciales para millones de ciudadanos, resumió Infobae.

Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.