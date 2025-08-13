Kid Cudi confesó que no quería testificar contra Sean ‘Diddy’ Combs

En una entrevista con Alex Cooper para el podcast ‘Call Her Daddy’, el rapero Scott Mescudi, mejor conocido como Kid Cudi, confesó que no quería participar como testigo en el juicio contra Sean “Diddy” Combs, pero reconoció que su presencia era clave para apoyar a Cassie Ventura, exnovia del magnate y testigo principal del caso.

“Lo odié todo. No quería hacerlo”, aseguró.

El testimonio de Cudi se centró en hechos ocurridos en 2011, cuando tuvo una breve relación con Ventura mientras ella se distanciaba de Combs. Según relató, Diddy apareció en su casa y lo amenazó con estallar su Porsche, que efectivamente explotó en enero de 2012.

Cuando el pasado 22 mayo el tribunal federal del Bajo Manhattan lo citó para testificar, Cudi mencionó que sintió ansiedad e intentó evitarlo, pero al final decidió que su presencia era necesaria para apoyar a Cassie, quien era testigo principal.

“Me lo volvieron a pedir. Dije que no. Entonces me citaron y pensé: ‘¡Mierda! ¡No!’”.

A pesar de la tensión, el rapero, de 41 años, aseguró que estar presente le permitió apoyar a Ventura, a quien considera “una amiga”.

“Cuando la vi casarse, me alegré muchísimo por ella, porque había encontrado a su media naranja. Cuando vi que iba a tener hijos, pensé: ‘¡Qué maravilla!’. Siempre he querido verla prosperar, prosperar y ser feliz, porque sabía que estaba viviendo una pesadilla. Estuve ahí para apoyarla“, aseveró.

Reflexionando sobre aquella etapa marcada por amenazas y conflictos, Cudi confesó que la experiencia lo llevó a aislarse parcialmente de la industria y a reducir sus apariciones públicas en Los Ángeles.

“Fue una locura. Me costaba entender si era real. Pensaba: ‘¿Estoy en una película? ¿Qué demonios está pasando?’”, indicó.

Aun así, salir del estrado le dio un respiro. Agradeció a sus fans por el apoyo y admitió que, aunque la experiencia fue estresante, también le dejó alivio.

En cuanto a Diddy, fue declarado culpable de delitos menores relacionados con la prostitución, pero lo absolvió de cargos más graves como tráfico sexual y crimen organizado, que podrían haberle costado muchos años en prisión.

