La Premier League domina el mercado de fichajes europeo con más de $2,700 millones de dólares invertidos

A dos semanas del cierre del mercado de fichajes, la Premier League inglesa marca el ritmo absoluto de inversión entre las cinco grandes ligas europeas. Hasta el momento, los clubes ingleses han gastado aproximadamente $2.77 mil millones de dólares, con el Liverpool encabezando la lista tanto a nivel colectivo (alrededor de 361 millones de dólares) como individual, con la contratación de Florián Wirtz por $146.25 millones de dólares.

La distancia con otras ligas es notable. LaLiga española suma $601.38 millones de dólares, la Serie A italiana $865.63 millones de dólares y la Bundesliga alemana $698.92 millones de dólares, cifras que no se acercan al gasto de la competición inglesa.

El Liverpool, vigente campeón de la Premier, no ha escatimado recursos este verano. Además de Wirtz, incorporó a Hugo Ekitike ($111.15 millones de dólares), Milos Kerlez ($54.88 millones de dólares), Jeremie Frimpong ($46.80 millones de dólares) y Armin Pecsi ($2.11 millones de dólares), mientras busca sumar a Alexander Isak por más de $117.64 millones de dólares.

El dominio inglés se refleja también en el ranking de clubes que más han gastado. Tras el Liverpool aparecen Chelsea ($335.90 millones de dólares), Manchester United ($268.93 millones de dólares), Arsenal ($262.80 millones de dólares) y Manchester City ($207.68 millones de dólares), sumando entre los cinco un total de 1.56 mil millones de dólares, más que cualquier otra liga europea en su conjunto.

El Atlético de Madrid lidera el sexto lugar con $201.24 millones de dólares, destinados a siete refuerzos y a la compra de Juan Musso, en un proceso de rejuvenecimiento de plantilla que ha incluido 12 incorporaciones en dos veranos. Le siguen el Real Madrid, con 196.58 millones de dólares para cuatro jugadores, Sunderland con 165.57 millones de dólares y Tottenham con 163.80 millones de dólares.

En cuanto a ingresos por ventas, el Bayer Leverkusen encabeza la lista con 238.68 millones de dólares, incluyendo los traspasos de Wirtz y Frimpong al Liverpool, Odilon Kossounou al Atalanta, Granit Xhaka al Sunderland y Gustavo Puerta al Hull City.

El traspaso más caro del verano es el de Florián Wirtz al Liverpool por 146.25 millones de dólares, convirtiéndose en el fichaje más caro en la historia de la Premier y sexto a nivel europeo. Le sigue Hugo Ekitike, también al Liverpool, por 111.15 millones de dólares. Otros movimientos destacados incluyen a Benjamin Sesko del Leipzig al Manchester United (89.02 millones de dólares), Víctor Osimeh del Nápoles al Galatasaray (87.75 millones de dólares) y Bryan Mbeumo del Brentford al Manchester United (87.75 millones de dólares).

