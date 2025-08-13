Son Heung-min amenaza con superar a Lionel Messi en venta de camisetas en la MLS

La Major League Soccer ha sumado una nueva estrella global, y su impacto se está sintiendo con una fuerza pocas veces vista. Con el fichaje récord de Heung-min Son por el LAFC, la liga no solo ganó un talento de élite, sino que encendió un fenómeno comercial que está poniendo en riesgo uno de los récords más notables de Lionel Messi: la venta de camisetas.

A tan solo días de su llegada, el jugador surcoreano se ha posicionado en el segundo lugar histórico de ventas en un periodo de debut, y los números sugieren que podría ir por más.

Los analistas de la industria deportiva han comparado el “efecto Son” con el que se vivió con la llegada de Messi en 2023. La demanda de camisetas con el nombre del futbolista del LAFC ha sido tan abrumadora que se ha agotado el stock en tiendas y las entregas de pedidos en línea se han retrasado.

Heung-min Son dejó las filas del Tottenham. Crédito: Damian Dovarganes | AP

El furor por la camiseta de Son no es un hecho aislado, sino una señal de la creciente globalización de la MLS. Con base en las cifras de Front Office Sports, Messi vendió más de 500,000 camisetas en su primer mes con el Inter Miami, una cifra que estableció un récord en la historia de la liga.

Ahora, la presencia de Heung-min Son en el mercado de Los Ángeles, una de las ciudades con la mayor población asiática en Estados Unidos, podría ser un factor determinante para que supere esa marca.

El fichaje de Son se ha convertido en el más caro en la historia de la MLS, y el retorno de la inversión ya está siendo visible tanto en el campo como en las cifras de ventas.

La popularidad del delantero de la selección de Corea del Sur, combinada con su talento innegable, está generando un entusiasmo que podría hacer historia. El desafío para el surcoreano está lanzado: no solo demostrar su valía en la cancha, sino también convertirse en el jugador que más camisetas vendió en el fútbol estadounidense.

