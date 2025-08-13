¿Por qué no se pueden jugar partidos de la Premier League fuera del Reino Unido?

Mientras la Serie A y LaLiga ultiman planes para llevar partidos de temporada regular a Australia y Estados Unidos, respectivamente, la gran pregunta que surge es: ¿podría la Premier League seguir el mismo camino? Por ahora, la respuesta es no, y el motivo está directamente relacionado con la postura del Gobierno británico y las reglas que busca imponer.

En mayo pasado, el Ejecutivo liderado por Keir Starmer se mostró contrario a que la Premier League o las divisiones de la EFL (Segunda a Cuarta) disputen encuentros fuera del Reino Unido.

Según filtraciones, el Gobierno trabaja en una enmienda a la nueva regulación del fútbol recientemente aprobada, la cual incluiría la prohibición explícita de organizar partidos oficiales de estas competiciones en otros países. El objetivo, según fuentes cercanas, es proteger el acceso de los aficionados locales y evitar que el campeonato pierda su identidad territorial.

La Premier League, a través de su presidente Richard Masters, aseguró en el verano de 2024 que no existen planes para retomar esta idea y que no se han mantenido conversaciones al respecto desde 2008, año en que se descartó una propuesta similar.

No obstante, mientras el cambio regulatorio no sea oficial, los clubes aún conservan la capacidad de aprobar un movimiento de esa magnitud si 14 de los 20 equipos votaran a favor. De producirse, tendrían que enfrentar una reacción negativa de la afición similar a la que generó el intento de creación de la Superliga en 2021.

Actualmente, once de los veinte clubes de la Premier tienen propietarios estadounidenses. Algunos, como Tom Werner, presidente del Liverpool, han mostrado su entusiasmo por la idea de jugar partidos en ciudades como Nueva York, Los Ángeles, Tokio, Riad o Río de Janeiro. Otros, como Bill Foley, dueño del Bournemouth, han manifestado su rechazo.

