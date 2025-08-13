Otra vez arrestan a político robando en tienda Target: acusación en Connecticut

Raghib Allie Brennan, legislador estatal del Partido Demócrata en Connecticut, fue arrestado de nuevo tras otro presunto hurto en una misma tienda Target en ese estado.

Allie Brennan se entregó a la policía el 28 de julio tras la emisión de una orden de arresto por nuevos cargos de hurto en la misma tienda donde había sido arrestado previamente en junio. El político de 33 años, nativo de Queens (NYC) e hijo de inmigrantes de Guyana, fue arrestado esa vez presuntamente por no escanear mercancía con valor de $26,69 dólares en la sucursal de Target en la localidad Bethel.

En ese momento, declaró a las autoridades que se apresuraba a llevarle los artículos a su abuela, que se encontraba en el hospital. Pero el personal de la tienda declaró a la policía que reconocieron al legislador, quien ya cumplía cuatro mandatos, por “robos previos no denunciados”, según el diario CT Mirror.

En la declaración jurada de la orden de arresto por el segundo incidente, un guardia de seguridad de Target afirmó haber observado a Allie Brennan “ocultando artículos que él había seleccionado”. El valor total de la mercancía presuntamente no pagada en ese caso de julio fue de $54,55 dólares, según informó Hartford Courant. Luego del 2do arresto Allie Brennan fue puesto en libertad con la promesa de comparecer ante el Tribunal Superior estatal el 5 de agosto.

Los republicanos de Connecticut han pedido su renuncia, luego de cuatro períodos como representante estatal. “Es lamentable que, una vez más, un miembro demócrata de la Asamblea General de Connecticut se encuentre esposado y sujeto a un proceso penal“, declaró el presidente estatal de ese partido en Connecticut, Ben Proto. “Ante estas acusaciones, el representante Allie Brennan debería dimitir de su cargo”.

El 3 de julio Allie Brennan abordó el primer incidente en una publicación de Facebook, donde indicó que había solicitado Rehabilitación Acelerada, un programa judicial para infractores primerizos que permite la desestimación de los cargos tras cumplir las condiciones establecidas por el tribunal. “Asumo la responsabilidad de todas mis acciones y participo en un programa para abordar mi comportamiento de forma seria y constructiva”, escribió entonces.

Ahora Allie Brennan declaró al New York Post que ambos cargos se están tramitando bajo la misma solicitud de Rehabilitación Acelerada. El presidente de la Cámara de Representantes, el demócrata Matt Ritter, afirmó haber hablado con él y expresado su preocupación por su comportamiento.

“Raghib se tomará un tiempo libre de la legislatura durante el próximo mes para abordar las consecuencias legales, políticas y personales”, declaró Ritter. Como principal representante de la mayoría demócrata, Allie Brennan “desempeña un papel fundamental en el avance de las prioridades legislativas que reflejan los valores y las necesidades de sus electores”, según su biografía.

Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

En Nueva York el interior y los alrededores de las tiendas son con frecuencia escenas de crímenes, tanto robos como homicidios y ataques a empleados, denuncia frecuentemente la asociación Bodegas Unidas de América (United Bodegas of America, UBA). La situación ha generado además desempleo por cierre de tiendas, escasez de productos, más mercancía colocada bajo llave. Muchos de los ladrones son reincidentes y los dueños han optado por reducir los horarios.

A principios de este mes Diego Sandoval Nava (33) murió apuñalado en la bodega donde trabajaba al ser atacado por un cliente a media tarde en Brooklyn (NYC). En junio un guardia de seguridad de un almacén Duane Reade en Midtown Manhattan fue apuñalado por un ladrón que intentaba robar una lata de refresco a media tarde, según la Policía de Nueva York. En 2023 un hombre con amplios antecedentes por raterismo resultó muerto en un enfrentamiento con un empleado de seguridad en una tienda CVS en Times Square, meca turística de NYC.