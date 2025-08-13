Pistolero de CDC tenía contactos con la policía antes de suicidarse y usó armas de su padre en el ataque

El sujeto que disparó fatalmente a un policía mientras abría fuego en la sede de los Centros para el Control de Prevención de Enfermedades (CDC) en Atlanta el viernes pasado había sido denunciado anteriormente ante las autoridades por pensamientos suicidas y lanzó el ataque mortal con armamento de su padre para enviar un mensaje en contra de las vacunas para la covid-19, explicaron los funcionarios.

Identificado como Patrick Joseph White, de 30 años, es sospechoso de asesinar al oficial del Departamento de Policía del Condado de DeKalb, David Rose, de 33 años, poco antes de las 5:00 de la tarde, en un asalto en el que disparó cerca de 200 balas contra seis edificios del CDC. La foto de la licencia de conducir del tirador fue publicada por primera vez el martes.

Rose, quien sirvió como infante de marina en Afganistán y se unió al Departamento de Policía del Condado de DeKalb en septiembre del año pasado, estaba respondiendo al tiroteo y perdió la vida por heridas de bala.

La policía recuperó cinco armas de fuego, en su mayoría largas, y hallaron más de 500 casquillos en el lugar de los hechos, expresaron las autoridades en una rueda de prensa.

Asimismo, Chris Hosey, director de la Oficina de Investigaciones de Georgia (GBI), señaló que las autoridades se pusieron en contacto con White para darle a conocer sobre las señales de advertencia de salud mental.

El hombre carecía de antecedentes penales conocidos. Las pruebas de la investigación apunta que recientemente había manifestado pensamientos suicidas, lo que incluso llevó que se contactara a las autoridades varias semanas antes del tiroteo, expreso Hosey.

El director del GBI dijo que los detectives se están comunicando con las autoridades que hicieron esos contactos para obtener más precisiones sobre el asunto, pero no dio más información. White se quitó la vida con una bala autoinfligida, añadió el funcionario.

White recibió tres llamadas de la policía durante el último año por intento de suicidio. En al menos una de esas llamadas, su padre notificó a los operadores que su hijo había sacado un arma de un casillero en su casa.

En una llamada de septiembre del año pasado, el hombre declaró a los agentes que su salud se había deteriorado luego de recibir la vacuna contra la covid-19 y que su estado de salud había empeorado y le había causado pensamientos suicidas. Los oficiales señalaron que White declaró que tenía dolor y que se había sometido a una cirugía de espalda hacía 10 años aproximadamente. Aseguró que haber sacado un arma del casillero de su padre fue “solo un grito de auxilio”.

Después de ese incidente, White fue llevado al Hospital Kennestonne, pero se negó a recibir tratamiento de salud mental en llamadas posteriores, dice el informe. Otras dos llamadas fueron realizadas en abril y julio de 2025.

Hosey explicó que para el ataque del viernes, White irrumpió en la caja fuerte de su padre para sacar las armas, indicando que habían estado bajo llave.

“Todos los indicios en nuestra investigación fueron que estaban seguras y que él forzó la entrada a la caja fuerte que contenía las armas”, apuntó Hosey, agregando que el sospechoso no tenía llave de la caja fuerte: “La forzó”.

Asimismo, aseguró que, en medio de un registro en su domicilio, las autoridades descubrieron documentos que manifestaban su indignación por la vacuna contra la covid-19. Afirmó que no contenía ningún tipo de amenazas, pero que se describió como un manifiesto personal para “concientizar al público” sobre sus opiniones, reportó Fox News.

“Una orden de allanamiento ejecutada en la residencia del tirador reveló documentación escrita que expresaba el descontento del tirador con las vacunas contra la covid-19”, dijo Hosey.

“Lo describiría más como una concientización pública. No hubo una amenaza directa… pero fue él quien concientizó al público, en sus palabras, de su descontento con las vacunas en sí”, dijo Hosey en respuesta a la pregunta de seguimiento de un periodista.

El director del GBI señaló que los materiales están siendo revisados por perfiladores de comportamiento certificados y compartidos con el FBI.

El pistolero fue detenido por guardias de seguridad del CDC antes de ir a una farmacia al otro lado de la calle, donde empezó a disparar desde una acera, de acuerdo con las autoridades. Las balas traspasaron ventanas resistentes a explosiones en todo el campus, inmovilizando a los empleados en medio del ataque.

Tras la balacera, los funcionarios del CDC están evaluando la seguridad del campus y asegurándose de notificar a los agentes sobre cualquier nueva amenaza.

Por su parte, el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., visitó las instalaciones de los CDC el lunes, en compañía del subsecretario Jim O’Neill y la directora de los CDC, Susan Monarez, de acuerdo con un comunicado de la agencia de salud.

Además, Kennedy visitó el Departamento de Policía del Condado de DeKalb y después se reunió en privado con la esposa del oficial asesinado.

El secretario de salud republicano declaró recientemente que los CDC ya no recomendarán vacunas contra la covid-19 para niños sanos o mujeres embarazadas y canceló 22 contratos de desarrollo de vacuna de ARNm por un total de alrededor de $500 millones de dólares porque dijo que los datos mostraban que esas vacunas no protegen eficazmente contra infecciones de las vías respiratorias superiores como la covid y la gripe.

