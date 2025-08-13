Sospechoso de tiroteo en Austin afirmó ser “Jesús” y eligió a sus víctimas al azar

El tiroteo masivo en el estacionamiento de un Target en Austin, Texas, que dejó tres personas muertas, ha centrado la atención en el presunto agresor, Ethan Nieneker, quien presuntamente ha sufrido de inestabilidad mental.

La policía ha revelado detalles sobre su comportamiento durante y después del ataque, destacando que el hombre de 32 años se identificaba como una figura mesiánica y seleccionó a sus víctimas sin un motivo aparente, informó New York Post.

De acuerdo con el detective de homicidios de Austin, Nathan Sexton, Nieneker “dijo que era Jesús y no dio ninguna razón real” para el violento ataque.

Las víctimas, identificadas como el empleado de Target, Héctor Leopoldo Martínez Machuca; el abuelo Adam Chow , y la nieta de 4 años de este, Astrid, fueron elegidas completamente al azar. El agresor disparó primero a Machuca, que recogía carritos de compras, y luego a Chow y su nieta, que estaban en su vehículo.

Un historial de problemas mentales de Nieneker

La jefa de policía de Austin, Lisa Davis, ha señalado que Nieneker tenía un largo historial con el departamento, que incluía dos llamadas de emergencia relacionadas con su salud mental.

“Pienso en los sistemas que fallaron de alguna manera a medida que avanzamos”, dijo. “Tenemos a alguien con graves problemas de salud mental, ¿adónde podemos llevarlo y qué ayuda recibe? ¿Dónde consigue un arma alguien con esta capacidad y cuándo se siente cómodo un familiar dándole un arma a alguien con estos problemas?”, declaró Davis.

Tras el tiroteo, el agresor huyó en el coche de sus víctimas y, después de un accidente, robó otro vehículo. Finalmente, fue arrestado a unas 20 millas de la escena del crimen después de un comportamiento errático que incluyó arrojar un ladrillo y deambular desnudo, lo que fue capturado en video de vigilancia. La policía está investigando si Nieneker estaba bajo la influencia de narcóticos en el momento del tiroteo.

El sospechoso fue formalmente acusado de dos cargos de homicidio capital, homicidio en primer grado, junto con una serie de otros cargos, incluido asalto.

