Taylor Swift presenta portada y lista de canciones de su álbum ‘The Life of a Showgirl’

La cantante Taylor Swift enloqueció a sus seguidores al presentar oficialmente la portada y la lista de canciones de su próximo álbum, ‘The Life of a Showgirl’, que estará disponible a partir del 3 de octubre.

En una jugada muy al estilo de Taylor, la intérprete presumió su figura con llamativos atuendos y escribió en su publicación: “Y, cariño, así es el mundo del espectáculo. Nuevo álbum: The Life of a Showgirl. Disponible el 3 de octubre“.

El disco tendrá 12 canciones y contará con la colaboración de Sabrina Carpenter en la pista principal. La producción corre a cargo de la propia Taylor Swift, Max Martin y Shellback.

Pero eso no es todo, también los swifties podrán elegir entre varias ediciones. Desde un vinilo color naranja brillante, pasando por un CD de lujo, hasta un casete edición especial llamado ‘The Life of a Showgirl: Sweat and Vanilla Perfume’.

El anuncio siguió a una cuenta regresiva en el sitio web de la artista, que culminó a las 12:12 a.m. del 12 de agosto, generando gran expectación sobre su duodécimo álbum de estudio.

Previamente, Taylor compartió un pequeño teaser en X, donde mostró un maletín colorido con sus iniciales. Y mientras tanto, en el podcast ‘New Heights Show’, Travis Kelce y su hermano Jason celebraron la noticia.

El último gran lanzamiento de Swift, ‘The Tortured Poets Department’, debutó en abril de 2024 y se expandió poco después a un álbum doble titulado ‘The Anthology’, que se convirtió en el álbum más vendido del año.

Lista de canciones de ‘The Life of a Showgirl’

1. The Fate of Ophelia

2. Elizabeth Taylor

3. Opalite

4. Father Figure

5. Eldest Daughter

6. Ruin the Friendship

7. Actually Romantic

8. Wi$h Li$t

9. Wood

10. Cancelled!

11. Honey

12. The Life of a Showgirl ft. Sabrina Carpenter

