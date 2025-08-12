Hombre de Ohio gana $50 mil por tercera vez en 2 meses con el mismo juego de lotería

En el suroeste de Ohio, un residente de Centerville ha vuelto a vivir un momento que la mayoría solo sueña: ganar un premio grande en la lotería.

Según un comunicado de prensa de la Lotería de Ohio, este afortunado jugador obtuvo recientemente $50,000 dólares, gracias al juego de raspadito “Billion”, uno de los juegos más caros y codiciados del estado.

Lo que hace esta historia especialmente llamativa es que no se trata de su primer golpe de suerte con este mismo boleto. El hombre ya había ganado $10,000 y $5,000 en junio pasado, también con el mismo juego de lotería. 3 premios importantes en menos de 2 meses lo han convertido en un caso excepcional para las estadísticas de la lotería.

Una tienda que él considera “de la suerte”

El boleto ganador fue adquirido en la tienda Ameristop, ubicada en N. State Route 48, en la localidad de Waynesville. Este establecimiento forma parte de sus paradas habituales, y el jugador asegura que tiene algo especial: “Es mi tienda de la suerte”, habría dicho a los funcionarios de la Lotería de Ohio.

Sus 3 premios en el mismo juego y en el mismo punto de venta fortalecen su creencia. Aunque para muchos pueda ser una simple coincidencia, para él, Ameristop se ha convertido en un lugar de visita obligada cada vez que busca tentar a la suerte.

Aunque el premio anunciado fue de $50,000, la cantidad que realmente llegará a sus manos es menor debido a las retenciones obligatorias. Entre impuestos estatales y federales, se le descuenta un 28 % del monto, lo que deja un total aproximado de $36,000.

Para el ganador, la cifra sigue siendo más que gratificante. No solo porque suma a sus ganancias previas, sino porque representa una nueva confirmación de que su juego preferido parece traerle fortuna.

El juego “Billion” y sus probabilidades

“Billion” es un raspadito con un costo de $50 por boleto, lo que lo coloca entre los más caros de la Lotería de Ohio. Ofrece premios que pueden llegar al millón, aunque las probabilidades de ganar una cifra grande son reducidas.

El hecho de que una misma persona logre obtener 3 premios relevantes en tan poco tiempo lo convierte en un caso inusual. La mayoría de los jugadores que compran estos boletos nunca alcanzan premios tan altos, y mucho menos varias veces seguidas.

En redes sociales, algunos usuarios ya han bromeado con la idea de visitar Ameristop en Waynesville para probar suerte, mientras que otros han comentado que preferirían no “gastar tanto” en un boleto de $50, pese a la historia del ganador.

La suma total de sus premios

Si se suman las 3 victorias que ha conseguido desde junio pasado, el residente de Centerville ha acumulado $65,000 en premios brutos con el mismo juego. Después de impuestos, sus ganancias netas rondarían los $46,800.

Aunque la cifra está lejos de un premio mayor millonario, no deja de ser un ingreso extra considerable que podría destinar a ahorro, inversión o cualquier otro propósito personal.

La tienda Ameristop también recibe beneficios cuando vende un boleto ganador, ya que la Lotería de Ohio suele otorgar incentivos a los comercios que participan en estas ventas. Esto refuerza la relación entre los jugadores habituales y sus puntos de compra preferidos.

Ganar 3 veces un premio alto en el mismo juego no es algo que se vea todos los días, y es probable que esta racha siga inspirando a otros a probar suerte, aunque las probabilidades sigan siendo las mismas para todos.

Por ahora, el afortunado jugador de Centerville sigue disfrutando de su buena estrella, demostrando que, al menos para él, “Billion” y Ameristop forman la combinación ganadora perfecta.

