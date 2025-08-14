Residente de Canton gana $10 millones en la Lotería de Nueva York

La suerte golpeó con fuerza en St. Lawrence County. Daniel Durham, residente de Canton, se convirtió en millonario tras ganar el premio mayor de $10 millones de dólares en el juego de “raspadito” “$10 Million Bonus” de la Lotería de Nueva York, informó la agencia estatal.

Durham optó por recibir su premio en un solo pago en lugar de pagos anuales. Después de las retenciones fiscales requeridas, recibió un cheque de $6,467,007. El boleto ganador fue adquirido en la tienda Stewart’s Shops, ubicada en el 115 East Main Street de Canton, una localidad tranquila situada aproximadamente a 105 millas al norte de Utica.

Un golpe de suerte con probabilidades mínimas

El juego “$10 Million Bonus”, con boletos a $30 cada uno, ofrecía uno de los premios más altos en la categoría de “raspaditos” de la Lotería de Nueva York. Sin embargo, las posibilidades de ganar el premio mayor eran de 1 en 3,6 millones, lo que hace de esta victoria un evento extraordinario.

Según informó la Lotería, todos los premios máximos de este juego ya han sido reclamados. No obstante, los jugadores aún pueden ganar premios menores hasta el 7 de mayo de 2026.

Para verificar el estado de cualquier juego de “raspadito”, los interesados pueden descargar el Game Report disponible en el sitio oficial de la Lotería de Nueva York.

El impacto de la Lotería en la educación pública

Más allá de las grandes historias de ganadores, la Lotería de Nueva York desempeña un papel crucial en el financiamiento de la educación pública. Durante el año fiscal 2024–2025, las ventas de juegos de raspadito generaron $4,300 millones en ingresos. De este total, $3,600 millones fueron destinados a beneficiar a las escuelas públicas del estado.

En el caso específico de St. Lawrence County, los distritos escolares recibieron $30,3 millones en fondos de Ayuda Educativa durante el mismo periodo.

La Lotería de Nueva York se mantiene como la más grande y rentable de Norteamérica, combinando entretenimiento con una importante contribución social.

Canton: un pueblo pequeño en el mapa de la fortuna

Canton es conocido principalmente por ser sede de instituciones académicas como St. Lawrence University y SUNY Canton, y por su vida tranquila en el norte del estado. Ganar un premio de esta magnitud en una comunidad pequeña ha generado gran expectación entre los vecinos.

En cafeterías y redes sociales locales, la conversación gira en torno al boleto ganador. Algunos residentes bromean con que visitarán la misma tienda para “atraer la buena suerte”.

Con todos los premios mayores del “$10 Million Bonus” ya reclamados, la Lotería recomienda a los jugadores revisar siempre el Game Report antes de comprar boletos, para confirmar que los premios que buscan aún estén disponibles.

Además, recuerdan que, aunque el juego es una forma de entretenimiento, debe practicarse de forma responsable, entendiendo que las probabilidades de ganar grandes sumas son extremadamente bajas.

Sigue leyendo:

* Powerball: premio mayor sube a $565 millones y estos son los números más y menos frecuentes

* Hombre gana dos premios mayores de lotería en la misma máquina expendedora

* Hombre de Ohio gana $50 mil por tercera vez en 2 meses con el mismo juego de lotería