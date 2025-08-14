Andrea Meza será jueza en Miss Universo 2025

Andrea Meza vive un momento especial en su carrera, pues recientemente fue anunciada como la nueva presentadora de La Mesa Caliente, pero este no es el único reto profesional que asume, ya que también tendrá un papel importante en el Miss Universo 2025 al formar parte del jurado.

En el programa Hoy Día, en el que estuvo como presentadora hasta hace poco, la ex reina de belleza contó algunos detalles de la labor que tendrá en la edición de este año.

“Estoy superemocionada porque voy a ser parte del comité de selección de Miss Universo este año. Estaré en Tailandia escogiendo a la nueva Miss Universo”, dijo la también modelo.

Carlos Calderón bromeó con ella y le dijo que ella se toma muy a pecho los concursos de belleza y por eso cree que hará un buen trabajo.

Ante esto, afirmó: “Yo me lo tomo en serio porque a mí Miss Universo me cambió la vida, entonces yo quiero que la que gane sea la persona correcta para este puesto”.

Andrea Meza se despide de Hoy Día

Esta ha sido una semana movida para la mexicana, pues ingresó a La Mesa Caliente como conductora oficial y además anunció su salida del show matutino de televisión.

Hace un tiempo, la presentadora terminó también su trabajo con el programa En Casa con Telemundo, en donde compartía con Carlos Adyan, Chiky Bombom, Gabriel Coronel y Aleyda Ortiz.

“Yo ya había hecho el show de La Mesa Caliente en algunas oportunidades en que alguna de ellas estaba de vacaciones, entonces ya conocía la dinámica. Ya había tenido la oportunidad de compartir con las tres en diferentes proyectos de la cadena, entonces ya había mucha confianza”, afirmó.

Además de esto, indicó: “Fue emocionante sentir esas mariposas en el estómago antes de empezar un nuevo proyecto, eso para mí es indicativo de que estoy haciendo lo correcto, empezando un proyecto que es retador, emocionante”.

Para tomar esta decisión, Andrea puso en una balanza qué oportunidad le resultaba mejor en estos momentos y decidió que La Mesa Caliente era el show idóneo para ella.

